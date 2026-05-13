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Partanna, denunciato imprenditore agricolo dopo infortunio sul lavoro di un dipendente

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di: Comunicato Stampa - del 2026-05-13

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Immagine articolo: Partanna, denunciato imprenditore agricolo dopo infortunio sul lavoro di un dipendente

A Partanna, a conclusione di un’attività d’indagine delegata dalla Procura della Repubblica di Sciacca relativa a un infortunio sul lavoro verificatosi in un’azienda agricola partannese, veniva deferito all’A.G. per lesioni colpose il titolare della ditta in quanto l’attività investigativa dei militari dell’Arma permetteva di accertare che la donna avrebbe messo a disposizione di un proprio dipendente regolarmente assunto, un trattore agricolo che privo di revisione e manutenzione a causa di un malfunzionamento al freno di stazionamento causava lesioni gravi al dipendente.

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    • La denuncia scaturisce da attività d’indagine e controlli operata a Partanna dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro di Trapani, unitamente ai colleghi dei reparti territoriali del Comando Provinciale di Trapani.

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