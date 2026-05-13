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Addio ad Alessia, la “guerriera” rosanero. Il saluto del Palermo e dei tifosi italiani

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di: Redazione - del 2026-05-13

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Immagine articolo: Addio ad Alessia, la “guerriera” rosanero. Il saluto del Palermo e dei tifosi italiani

(ph. Palermo FC - Profilo Facebook)

Non ce l’ha fatta Alessia La Rosa, la bambina palermitana di otto anni conosciuta da tutti come “la guerriera”, morta ieri dopo una lunga battaglia contro un tumore durata quasi sette anni. La sua storia aveva commosso il mondo del calcio e mobilitato una vasta rete di solidarietà ben oltre i confini della Sicilia.

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    • Grande tifosa del Palermo e abbonata in curva Nord, Alessia era diventata un simbolo di coraggio per i sostenitori rosanero. Negli ultimi mesi, in numerosi stadi italiani, tifosi e squadre le avevano dedicato cori, striscioni e messaggi di incoraggiamento.

    Particolarmente forte il legame con il calciatore del Palermo Jacopo Segre, che considerava Alessia il proprio portafortuna e con il quale la bambina era scesa in campo prima di diverse gare ufficiali. Nei giorni scorsi era stata invitata dai tifosi del Venezia allo stadio Penzo per assistere alla sfida contro il Palermo, ma le sue condizioni si erano aggravate rapidamente.

    “Per il suo amore per il Palermo, vissuto dagli spalti della curva Nord, e per la sua straordinaria capacità di incarnare la passione più genuina per i nostri colori, il ricordo di Alessia resterà per sempre vivo nei ricordi del club e della grande famiglia rosanero”, si legge nella nota diffusa dalla Palermo FC

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