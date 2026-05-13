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Giro di Sicilia al via da Palermo, prima tappa fino a Selinunte

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di: Redazione - del 2026-05-13

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Immagine articolo: Giro di Sicilia al via da Palermo, prima tappa fino a Selinunte

Ha preso il via da Palermo la 35esima edizione del Giro di Sicilia, storica manifestazione automobilistica dedicata alle auto d’epoca nata nel 1912 per volontà di Vincenzo Florio. Oltre 200 vetture storiche sono partite da piazza Verdi attraversando la costa occidentale dell’isola tra Capaci, Partinico, Alcamo e Segesta.

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    • La prima tappa si concluderà nel Trapanese con le prove cronometrate finali a Selinunte, dopo i passaggi previsti anche a Partanna. La manifestazione, inserita nel circuito Asi-Fiva, richiama ogni anno appassionati e turisti da tutta Italia.

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