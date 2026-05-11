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Scontro auto-scooter, individuata la conducente della Panda. Indagini ancora in corso

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di: Redazione - del 2026-05-11

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Immagine articolo: Scontro auto-scooter, individuata la conducente della Panda. Indagini ancora in corso

L'Arma dei Carabinieri ha individuato la giovane che guidava la Fiat Panda a noleggio coinvolta nell’incidente avvenuto nella notte a Castelvetrano. La ragazza si è presentata spontaneamente in caserma riferendo che il motorino con i due minorenni viaggiava contromano. Sarebbe stata lei stessa a chiamare i soccorsi e non si esclude che, dopo l’impatto, si sia allontanata presa dal panico. Le indagini dei carabinieri sono ancora in corso per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

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