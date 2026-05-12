CVetrano, fuoco davanti un negozio di via Vittorio Emanuele. La rabbia del titolare: “Serve più sicurezza e maggiori controlli”

di: Redazione - del 2026-05-12

Intorno alla mezzanotte di ieri sera ignoti hanno dato fuoco a dei cartoni posizionati davanti ad un negozio in via Vittorio Emanuele per consentire il ritiro da parte della società che gestisce la raccolta dei rifiuti. Delusione rabbia è stata espressa dal giovane titolare del negozio che così ha commentato l’accaduto lasciando intendere che autori del fatto potrebbero non essere italiani:

“Chi ha un negozio sa cosa significa: sacrifici, tasse, affitti, dipendenti, responsabilità. E poi oltre a mandare avanti il proprio lavoro deve anche preoccuparsi della sicurezza, del degrado e dell’assenza di controlli. Non è più accettabile che chi investe sul territorio venga lasciato solo. Le attività commerciali tengono vive le città, ma senza sicurezza e presenza concreta delle istituzioni diventa impossibile lavorare serenamente.

Servono controlli veri, presenza costante delle forze dell’ordine e tolleranza ZERO verso chi danneggia il decoro e mette a rischio le attività.

Perché un commerciante non può fare impresa, pagare tutto e allo stesso tempo sostituirsi allo Stato. Chi lavora e rispetta le regole merita tutela. Sempre. Un ringraziamento ai passanti e ai Vigili del Fuoco della Stazione di Castelvetrano per il pronto intervento, hanno evitato danni peggiori”.