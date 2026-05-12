Tutto pronto per il Torneo della Legalità, tranne il Paolo Marino

di: Redazione - del 2026-05-12

Castelvetrano si prepara ad accogliere la XIII edizione del Torneo della Legalità – Memorial Antonio Zanda. Venerdì 15 Maggio 2026, a partire dalle ore 08:30 presso lo Stadio Comunale “Paolo Marino” di Castelvetrano, si svolgerà la XIII edizione del Torneo della Legalità – Memorial Antonio Zanda, manifestazione che negli anni è diventata uno degli appuntamenti più importanti del territorio nella promozione dei valori della legalità, dello sport e dell’impegno civile.

L’evento, organizzato dall’A.S. Civitas Castelvetrano, coinvolgerà scuole, istituzioni, associazioni e cittadini in una giornata ricca di emozioni, spettacolo e momenti di riflessione dedicati soprattutto alle nuove generazioni.

A preoccupare, sono invece le condizioni del manto erboso dello Stadio Paolo Marino che da oggi sarà in cura da alcune associazioni volontarie che cercheranno di rinverdire il un prato che è molto secco per via della mancanza idrica delle ultime settimane. Da voci di corridoio, pare che l'ASD Castelvetrano 2024 dovrebbe disputare la prima gara di spareggio per il passaggio in Seconda Categoria contro l'Atletico Leonfortese proprio al Paolo Marino, domenica 17 maggio.