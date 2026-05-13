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Il JOFC “Pavel Nedved” di Partanna allo JOFC Day 2026 di Giardini Naxos

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di: Redazione - del 2026-05-13

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Immagine articolo: Il JOFC “Pavel Nedved” di Partanna allo JOFC Day 2026 di Giardini Naxos

Il JOFC “Pavel Nedved” di Partanna ha preso parte allo JOFC Day 2026, svoltosi nello scorso fine settimana a Giardini Naxos, evento che ha riunito rappresentanti degli Official Fan Club della Juventus provenienti da diverse parti del mondo. Alla manifestazione hanno partecipato anche il maggiore azionista della Juventus John Elkann, il presidente Gianluca Ferrero e il Fan Ambassador Sergio Brio.

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    • Per il vicepresidente e responsabile comunicazioni del club partannese, Giovanni Loretta, l’evento ha rappresentato anche l’occasione per incontrare e salutare Michel Platini, protagonista della storia bianconera. Il sodalizio di Partanna ha condiviso alcuni momenti della manifestazione attraverso foto e testimonianze, sottolineando l’importanza dell’iniziativa come occasione di aggregazione e confronto tra tifosi juventini provenienti da tutto il mondo.

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