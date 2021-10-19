Castelvetrano, pubblicato l’avviso per la gestione dello stadio “Paolo Marino”

di: Redazione - del 2026-05-13

Il Comune di Castelvetrano ha pubblicato l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata alla concessione della gestione dello Stadio Comunale “Paolo Marino”. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale, mira a garantire la valorizzazione dell’impianto sportivo cittadino, favorendo lo sviluppo delle attività calcistiche e sportive e assicurando una gestione efficiente della struttura a beneficio della collettività.

L’avviso e la documentazione allegata sono disponibili sul sito istituzionale del Comune, dove i soggetti interessati potranno consultare modalità e termini di partecipazione.