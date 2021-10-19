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Castelvetrano, pubblicato l’avviso per la gestione dello stadio “Paolo Marino”

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di: Redazione - del 2026-05-13

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Immagine articolo: Castelvetrano, pubblicato l’avviso per la gestione dello stadio “Paolo Marino”

Il Comune di Castelvetrano ha pubblicato l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata alla concessione della gestione dello Stadio Comunale “Paolo Marino”. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale, mira a garantire la valorizzazione dell’impianto sportivo cittadino, favorendo lo sviluppo delle attività calcistiche e sportive e assicurando una gestione efficiente della struttura a beneficio della collettività.

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    • L’avviso e la documentazione allegata sono disponibili sul sito istituzionale del Comune, dove i soggetti interessati potranno consultare modalità e termini di partecipazione.

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