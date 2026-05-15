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Solidarietà e prevenzione, successo per le Azalee della Ricerca

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di: Redazione - del 2026-05-15

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Immagine articolo: Solidarietà e prevenzione, successo per le Azalee della Ricerca

Si è conclusa con grande partecipazione la giornata dedicata alle Azalee della Ricerca promossa dalla Fondazione AIRC. Un’iniziativa che ha unito solidarietà e sostegno concreto alla ricerca scientifica e alla prevenzione.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Un ringraziamento speciale è stato rivolto ai volontari e alle crocerossine per l’impegno e la disponibilità dimostrati durante l’evento, così come a tutti i cittadini che hanno contribuito acquistando un’azalea.

    Ogni fiore donato rappresenta un aiuto concreto alla ricerca contro i tumori e un messaggio di speranza, confermando l’importanza della collaborazione tra volontariato, istituzioni e comunità.

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