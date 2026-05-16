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Grande partecipazione all’Open Day ERIS, nuovo appuntamento il 23 maggio a Castelvetrano

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di: Publiredazionale - del 2026-05-16

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Immagine articolo: Grande partecipazione all’Open Day ERIS, nuovo appuntamento il 23 maggio a Castelvetrano

Dopo il grande successo registrato durante l’Open Day svoltosi a Ribera, la Scuola di Formazione Professionale ERIS rinnova l’invito a studenti e famiglie con un nuovo incontro dedicato all’orientamento e alla presentazione dell’offerta formativa.

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    • Il prossimo Open Day si terrà sabato 23 maggio 2026, dalle ore 15:30 alle ore 20:00, presso la sede ospitata all’interno dell’azienda Asaro/Olive di Sicilia Srl, situata a Castelvetrano, lungo la Strada Provinciale n. 17, Contrada Zangara, 91022 Castelvetrano (Trapani). L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per conoscere da vicino i percorsi formativi proposti dall’ente, visitare gli spazi dedicati alla formazione professionale e ricevere informazioni dettagliate sui corsi rivolti ai giovani che hanno appena concluso il percorso della scuola media.

    Nel corso dell’evento, studenti e genitori potranno confrontarsi con docenti e operatori del settore, approfondendo le opportunità occupazionali e formative offerte dalla scuola. La direzione dell’istituto ricorda inoltre che le iscrizioni sono ancora aperte e resteranno disponibili fino al prossimo 20 giugno. Un’opportunità concreta per i ragazzi che desiderano intraprendere un percorso professionale qualificante e orientato al mondo del lavoro.

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