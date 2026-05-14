Nuovo progetto per la Folgore: pronto il titolo di Promozione. Carrara: "Raggiunto accordo verbale"

di: Redazione - del 2026-05-14

La Folgore potrebbe presto tornare a calcare i campi del campionato di Promozione. A rilanciare le speranze dei tifosi è Christian Carrara, giovane dirigente castelvetranese, che annuncia - nel corso della trasmissione Radio Bau Bau su Rcv - la nascita di un nuovo progetto sportivo nato dall’unione tra storici ex dirigenti e nuove energie cittadine. Secondo quanto anticipato, sarebbe già stato raggiunto un accordo verbale con una società del territorio per il trasferimento del titolo sportivo, passo decisivo per riportare la storica squadra di Castelvetrano nel calcio che conta dopo una stagione difficile e segnata da profonda delusione nell’ambiente sportivo locale.

"La Folgore è un'istituzione, quello che ha vissuto quest'anno fa male a tutti, compreso me. Questa decadenza ha mosso un qualcosa di orgoglio ai tanti vecchi dirigenti. Vecchia dirigenza e nuovi giovani ci stiamo unendo per formare una nuova società, in questi giorni ne sentirete delle belle. Abbiamo raggiunto un accordo verbale con una società limitrofa per il trasferimento che milita in un campionato di Promozione per il passaggio del titolo"