Addio al dottor Diego Campagna, medico veterinario stimato in città

di: Redazione - del 2026-05-14

Si è spento all’età di 98 anni il dottor Diego Campagna, medico veterinario molto conosciuto e stimato a Castelvetrano. La notizia della sua scomparsa ha suscitato commozione in città, dove nel corso degli anni ha rappresentato un punto di riferimento professionale e umano per tante famiglie.

Il decesso lascia un profondo vuoto nei familiari e in quanti lo hanno conosciuto e apprezzato. I funerali saranno celebrati domani, venerdì 15, alle ore 15.30 nella Chiesa Madre di Castelvetrano.