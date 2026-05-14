Santa Ninfa, incendio nella riserva delle grotte: in fiamme un ettaro di macchia mediterranea

di: Redazione - del 2026-05-14

Un incendio è divampato oggi nella riserva delle grotte di Santa Ninfa, interessando circa un ettaro di macchia mediterranea. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Protezione civile di Santa Ninfa e il Corpo forestale, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

Le fiamme sono state domate intorno alle ore 14. Al momento non si conoscono le cause del rogo e non è esclusa alcuna ipotesi, compresa quella dolosa. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’origine dell’incendio.