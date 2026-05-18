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Droga nascosta in casa, coppia finisce nei guai a Santa Ninfa. Prezioso il contributo di Ron, pastore tedesco

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di: Comunicato Stampa - del 2026-05-18

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Immagine articolo: Droga nascosta in casa, coppia finisce nei guai a Santa Ninfa. Prezioso il contributo di Ron, pastore tedesco

I Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano e del Nucleo Cinofili di Palermo hanno arrestato una coppia di Santa Ninfa per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma hanno fatto accesso presso l’appartamento di residenza della coppia in quel centro dopo aver notato nel corso di specifici servizi, da diversi giorni, un andirivieni di persone che sostavano all’interno solo pochi minuti per poi riuscire subito dopo.

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    • All’esito della perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti, grazie anche al prezioso contributo dell’unità cinofila costituita dal pastore tedesco RON, 30 gr. di hashish, 9 gr. di crack, circa 100 gr. di marijuana e denaro contante per quasi 1500 euro in banconote di piccolo taglio. Quanto rinvenuto è stato sequestrato dai militari mentre per la coppia è scattato l’obbligo di dimora nel comune di Santa Ninfa e contestuale divieto di allontanarsi da casa durante le ore notturne.

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