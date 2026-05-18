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“La Verma”, il teatro visionario di Rino Marino tra sacro e grottesco

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di: Comunicato Stampa - del 2026-05-18

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Immagine articolo: “La Verma”, il teatro visionario di Rino Marino tra sacro e grottesco

“La Verma”, nuovo spettacolo scritto e diretto da Rino Marino, con drammaturgia musicale dei Fratelli Mancuso in programma a Castelvetrano presso il Teatro Selinus domenica 24 maggio 2026 ore 21. In scena Miriam Palma, Fabio Lo Meo e Liborio Maggio, in una produzione Sukakaifa – Compagnia dell’Arpa che intreccia teatro, musica e suggestioni poetiche. Le musiche originali sono composte ed eseguite dai Fratelli Mancuso, con scene e costumi firmati dallo stesso Marino e luci di Michele Forni.

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    • “La Verma”, scritto e diretto da Rino Marino, porta in scena il dramma visionario e grottesco di una famiglia emarginata, confinata nei sotterranei di una Sicilia ancestrale tra miseria, dolore e ritualità primitive. Lo spettacolo, impreziosito dalle musiche originali dei Fratelli Mancuso, intreccia sacro e profano in una potente narrazione teatrale dal forte impatto emotivo e poetico. Prodotto da Sukakaifa – Compagnia dell’Arpa, ha debuttato in prima nazionale al Festival Primavera dei Teatri, ottenendo ampi consensi dalla critica.

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