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“Nessuna intimidazione fermerà il nostro impegno”: la reazione di Cambia-Menti

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di: Comunicato Stampa - del 2026-05-18

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Immagine articolo: “Nessuna intimidazione fermerà il nostro impegno”: la reazione di Cambia-Menti

L’associazione e movimento civico “Cambia-Menti” di Campobello di Mazara, a firma del Presidente Daniele Lucchino e del Segretario Daniele Indelicato, esprime gratitudine per la solidarietà ricevuta dopo i gravi atti intimidatori di matrice mafiosa ai danni della socia fondatrice Sabina Lazzara, ribadendo il proprio impegno per la legalità e contro ogni forma di violenza e criminalità. 

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    • "Gentili rappresentanti dei partiti politici, delle coalizioni, dei movimenti civici, delle associazioni, cittadini e cittadine, desideriamo esprimere il nostro più sincero e profondo ringraziamento a tutti coloro che, in queste ore difficili, hanno manifestato vicinanza, solidarietà e sostegno alla nostra rappresentante e socia fondatrice Sabina Lazzara, vittima di gravi atti intimidatori di matrice mafiosa. Le attestazioni di affetto, le parole di incoraggiamento e la partecipazione dimostrate da istituzioni, forze politiche, realtà associative e singoli cittadini rappresentano un segnale forte e importante. In momenti come questi, sentire una comunità unita nella difesa della legalità e della dignità umana assume un valore ancora più grande.

    L’associazione di cui la nostra rappresentante fa parte fonda la propria identità su principi chiari e irrinunciabili: la lotta contro ogni forma di mafia, contro la criminalità organizzata, contro l’illegalità, la violenza, l’intimidazione e ogni comportamento che mortifichi la libertà, il rispetto delle persone e il bene comune. Crediamo fermamente nei valori della giustizia, della trasparenza, della partecipazione democratica e della cultura della legalità.

    Nessun gesto intimidatorio potrà mai fermare l’impegno civile e morale di chi opera quotidianamente per costruire una società più giusta, libera e solidale. Continueremo, con determinazione e responsabilità, il nostro percorso al servizio della comunità, certi che l’unione delle persone oneste sia la risposta più forte contro ogni forma di sopruso e di paura. A tutti voi, ancora una volta, va il nostro grazie più sentito. Con stima e gratitudine, L’Associazione e Movimento civico CAMBIA-MENTI"

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