Magistrati campioni nel torneo della legalità: Barreca decisivo tra i pali

di: Redazione - del 2026-05-17

I magistrati della Corte d’Appello di Palermo hanno vinto la tredicesima edizione del Memorial Antonio Zanda, il torneo della legalità andato in scena allo stadio Stadio Paolo Marino di Castelvetrano. Una giornata all’insegna di sport, memoria e impegno civile, arricchita dalla musica di Marco Raccuglia e dalla fanfara del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia. Presente anche Paolo Borsellino, simbolo del passaggio della memoria alle nuove generazioni.

Sul campo, la selezione dei magistrati ha superato per 1-0 l’A.s. Civitas Castelvetrano al termine di una gara intensa ma corretta. Decisivo il portiere Filippo Barreca, protagonista con interventi determinanti che hanno difeso il vantaggio fino al fischio finale. L’evento, coordinato da Sasà Salvaggio insieme ai comici di Sicilia Cabaret, ha coinvolto anche il Coro DoReMì e la scuola di ballo A.S.D. DEA, confermando il Memorial Antonio Zanda tra gli appuntamenti sociali più significativi della Sicilia.