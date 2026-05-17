  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Metal Group A3 dal 20 aprile
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • A3 Conad
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Kartodromo Triscina R2 da 15 maggio
  • Lube R3 dal 2 gennaio
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Campobello, grave intimidazione ai danni di Sabina Lazzara. Dura reazione dei due candidati a Sindaco

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2026-05-17

Commenti
Immagine articolo: Campobello, grave intimidazione ai danni di Sabina Lazzara. Dura reazione dei due candidati a Sindaco

Grave atto intimidatorio avvenuto a Campobello di Mazara ai danni di Sabina Lazzara. Una lettera di minacce, serratura danneggiata alla sede del Patronato e colore nero gettato contro la sede (in foto dopo l'intimidazione).

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Sabina Lazzara é candidata al consiglio comunale nella coalizione di Daniele Mangiaracina ed è molto conosciuta e apprezzata per le sue competenze e amore energico per il territorio.

    Dura la reazione di Daniele Mangiaracina che ha condannato fortemente il gesto parlando di “grave atto intimidatorio di tipo mafioso. Confidiamo nell’opera delle forze dell’ordine.

  • Multimedical H7 dal 15 aprile 2026

    • É un fatto inquietante che a meno di una settimana dal voto ci lascia basiti e ci deve ancora più forza per cambiare pagina a Campobello di Mazara.

    Esprimo, a nome mio e di tutta la nostra coalizione, Rinascita Campobellese, piena solidarietà e vicinanza a Sabina Lazzara, candidata al Consiglio comunale, vittima di un grave e vile messaggio intimidatorio, con l’invito a ritirarsi dalla vita politica.

    Sabina ha già denunciato tutto ai Carabinieri, compiendo un gesto di responsabilità e di fiducia nelle istituzioni. A pochi giorni dal voto, quanto verificatosi desta forte preoccupazione, e impone una riflessione anche sul clima che si vive in questa campagna elettorale. La politica deve restare luogo di confronto democratico, libero e civile, mai di minacce, pressioni o intimidazioni.

    Nessuno deve avere paura di impegnarsi per la propria comunità. A Sabina va il nostro abbraccio e il nostro sostegno. Andremo avanti insieme, a testa alta, con ancora più determinazione, nel rispetto della legalità, della libertà e della democrazia. Questa sera saremo in piazza, per il nostro comizio, più uniti che mai".

    Solidarietà anche da parte dell'altro candidato sindaco Piero Di Stefano che ha solidarizzato con Sabina Lazzara: "Esprimo la mia solidarietà alla candidata al consiglio comunale Sabina Lazzara per il vile gesto fatto nei suoi confronti, non possiamo minimamente accettare che oggi possano accadere episodi del genere, né oggi né mai.  Confido nella professionalità delle Forze del Ordine per scoprire al più presto il responsabile. Un forte abbraccio. Piero Di Stefano".

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Saladino Moto dal 12 maggio H2
  • Camagna h2
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • a4 lisciandra
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    14 Maggio - Lettore scrive: “Pino a rischio caduta al Parco delle Rimembranze”

    12 Maggio - Il Lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino e via Mazzini: “Servono controlli”

    11 Maggio - Il lettore scrive, via Partanna tra cantieri, polvere e traffico: “Residenti esasperati”

    11 Maggio - Il lettore scrive: “A Triscina in via 5 accesso al mare improponibile per anziani, bambini e disabili”

    09 Maggio - Il lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino: “Serve più controllo”

    I più letti

    Castelvetrano piange il 41enne Antonio Tummarello dopo un grave incidente. Un giovane papà e grande lavoratore

    SS115, due morti in scontro tra moto e auto

    Muore a 75 anni Pietro Inzirillo, ex vigile urbano molto conosciuto

    Campobello, tenta di sparare a due parenti in officina: bloccato dai carabinieri

    Campobello, grave intimidazione ai danni di Sabina Lazzara. Dura reazione dei due candidati a Sindaco

    Giancontieri P1