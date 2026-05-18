Castelvetrano, alla Galleria Letteraria il libro di don Undari sulle sette parole di Cristo

di: Redazione - del 2026-05-18

Nel calendario del “Maggio dei Libri”, la “Galleria Letteraria 2026”, dedicata al tema “Ribellione, Libertà, Responsabilità”, propone un nuovo appuntamento culturale e spirituale giovedì 21 maggio alle ore 18 nella Chiesa di San Domenico a Castelvetrano.

Protagonista dell’incontro sarà don Giuseppe Ivan Undari, arciprete e teologo, che presenterà il volume Ex cathedra crucis verba pauca. Considerazioni storiche, letterarie ed esegetiche sulle sette parole di Gesù, pubblicato da Carlo Saladino Editore.

Il libro offre una rilettura delle sette parole pronunciate da Cristo sulla croce, intrecciando analisi teologica, ricerca storica e riflessione letteraria. Un’opera che approfondisce il valore spirituale e culturale di una tradizione che nei secoli ha influenzato arte, musica e devozione popolare.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti del sindaco Giovanni Lentini e del vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo, mons. Angelo Giurdanella. Interverranno inoltre i professori Salvatore Vacca e Salvatore Panzarella della Facoltà Teologica di Sicilia. Modererà Rosario M. Atria, presidente della Società Dante Alighieri di Castelvetrano e fondatore della Galleria Letteraria. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.