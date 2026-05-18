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Mare e sostenibilità, 1.200 studenti protagonisti del progetto “ON THE SEA”

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di: Comunicato Stampa - del 2026-05-18

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Immagine articolo: Mare e sostenibilità, 1.200 studenti protagonisti del progetto “ON THE SEA”

Si è conclusa con una giornata dedicata all’educazione ambientale all’Istituto “Calogero Amato Vetrano” di Sciacca la prima fase del progetto biennale “ON THE SEA”, promosso dal Galp “Il Sole e l’Azzurro – Tra Selinunte, Sciacca e Vigata” in collaborazione con Marevivo.

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    • L’iniziativa, sviluppata attraverso i moduli “Una Tavola Blu” e “La mia costa: cosa posso fare io per il mio territorio”, ha coinvolto circa 1.200 studenti dei dieci comuni del Flag, da Campobello di Mazara a Porto Empedocle, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sul rispetto del mare, sulla sostenibilità ambientale e sul consumo consapevole delle risorse ittiche.

    Alla manifestazione finale hanno preso parte circa cento alunni delle scuole primarie e secondarie di Sciacca. La giornata si è conclusa con una degustazione di pesce preparata dagli studenti e dai docenti dell’indirizzo Alberghiero dell’Amato Vetrano.

    “La tutela del territorio parte dai bambini”, ha sottolineato il direttore del Galp Giovanni Borsellino, evidenziando l’importanza di formare giovani cittadini consapevoli. Dello stesso avviso anche Marevivo, che durante gli incontri nelle scuole ha affrontato temi legati alla salvaguardia dell’ecosistema marino e al consumo responsabile del pescato locale, con particolare attenzione al pesce azzurro e al rispetto dei divieti di pesca, come nel caso dei ricci di mare.

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