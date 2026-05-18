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Castelvetrano, proseguono spediti i lavori della rotatoria tra via Campobello e via Chinnici

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di: Redazione - del 2026-05-18

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Immagine articolo: Castelvetrano, proseguono spediti i lavori della rotatoria tra via Campobello e via Chinnici

Proseguono a ritmo sostenuto i lavori per la realizzazione della rotatoria tra le vie Campobello e Rocco Chinnici, a Castelvetrano, uno degli snodi viari più trafficati della città. Dopo l’approvazione delle varianti nei giorni scorsi, la ditta incaricata sta eseguendo gli interventi per la realizzazione di uno spartitraffico nei pressi dell’attività commerciale “Acqua e Sapone”. Successivamente si procederà con l’installazione della segnaletica verticale prevista dal progetto.

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    • L’obiettivo dell’opera è migliorare la sicurezza stradale e rendere più fluida la circolazione in un’area particolarmente congestionata, soprattutto nelle ore di punta. La speranza è che il completamento della rotatoria possa contribuire a snellire il traffico e a migliorare la viabilità urbana.

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