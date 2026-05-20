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Santa Ninfa, la Società Operaia celebra l’anniversario a Borgaretto

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di: Mariano Pace - del 2026-05-20

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Immagine articolo: Santa Ninfa, la Società Operaia celebra l’anniversario a Borgaretto

Una rappresentanza della Società Operaria di Mutuo Soccorso di Santa Ninfa, guidata dal presidente
Carlo Di Prima, parteciperà, dal 22 al 24 maggio 2026, alla “Celebrazione del 135° Anniversario di fondazione della Società Operaria Mutuo Soccorso di Borgaretto, in provincia di Torino. Per l’occasione, la società Operaria di Santa Ninfa donerà una targa-ricordo alla Società Operaia di Borgaretto. Il sodalizio di Santa Ninfa è gemellato con la Società piemontese dal 2008.

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    • “Negli anni - evidenzia il presidente Carlo Di Prima - si sono registrate “scambi di visite” sempre in occasione di ricorrenze per particolari anniversari”. La Società Operaia di Mutuo Soccorso di Santa Ninfa, fondata nel lontanissimo 1887, conta attualmente circa 520 soci. La sua sede si trova nella centralissima Piazza Libertà 12, di Santa Ninfa.

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