Partanna, dai giovani nuove prospettive per il PUG

del 2026-05-21

Un confronto aperto tra giovani, istituzioni e territorio per immaginare insieme la Partanna del futuro promosso dall'UNESCO Futures Literacy e che ha visto protagonisti gli studenti dell’Istituto “D’Aguirre - Dante Alighieri”.

«Il workshop dedicato ai futuri possibili di Partanna - ha riferito l'Assessore partannese Luca Triolo - ha rappresentato un momento di grande valore civico, educativo e progettuale per la nostra comunità. Attraverso la metodologia UNESCO Futures Literacy, gli studenti dell’Istituto “D’Aguirre - Dante Alighieri” hanno dimostrato capacità di visione, senso critico e forte attenzione verso il futuro della città.

Come amministrazione comunale riteniamo fondamentale coinvolgere le giovani generazioni nei processi di costruzione del Piano Urbanistico Generale, perché il futuro del territorio non può essere pensato senza ascoltare chi lo vivrà e lo trasformerà nei prossimi decenni. Dai tavoli di lavoro sono emerse idee, bisogni e prospettive che arricchiranno il percorso partecipativo del PUG e contribuiranno a costruire una Partanna più inclusiva, sostenibile e capace di innovare.

Ringrazio la dirigente scolastica, i docenti, gli esperti facilitatori e soprattutto gli studenti per l’entusiasmo e la qualità del contributo offerto. Questo incontro conferma quanto sia importante creare spazi di partecipazione reale, nei quali i giovani possano essere protagonisti attivi delle scelte che riguardano il territorio e la comunità».