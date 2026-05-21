  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Metal Group A3 dal 20 aprile
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • A3 Conad
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Kartodromo Triscina R2 da 15 maggio
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

Partanna, dai giovani nuove prospettive per il PUG

Resta sempre aggiornato

del 2026-05-21

Commenti
Immagine articolo: Partanna, dai giovani nuove prospettive per il PUG

Un confronto aperto tra giovani, istituzioni e territorio per immaginare insieme la Partanna del futuro promosso dall'UNESCO Futures Literacy e che ha visto protagonisti gli studenti dell’Istituto “D’Aguirre - Dante Alighieri”.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • «Il workshop dedicato ai futuri possibili di Partanna - ha riferito l'Assessore partannese Luca Triolo - ha rappresentato un momento di grande valore civico, educativo e progettuale per la nostra comunità. Attraverso la metodologia UNESCO Futures Literacy, gli studenti dell’Istituto “D’Aguirre - Dante Alighieri” hanno dimostrato capacità di visione, senso critico e forte attenzione verso il futuro della città.

    Come amministrazione comunale riteniamo fondamentale coinvolgere le giovani generazioni nei processi di costruzione del Piano Urbanistico Generale, perché il futuro del territorio non può essere pensato senza ascoltare chi lo vivrà e lo trasformerà nei prossimi decenni. Dai tavoli di lavoro sono emerse idee, bisogni e prospettive che arricchiranno il percorso partecipativo del PUG e contribuiranno a costruire una Partanna più inclusiva, sostenibile e capace di innovare.

    Ringrazio la dirigente scolastica, i docenti, gli esperti facilitatori e soprattutto gli studenti per l’entusiasmo e la qualità del contributo offerto. Questo incontro conferma quanto sia importante creare spazi di partecipazione reale, nei quali i giovani possano essere protagonisti attivi delle scelte che riguardano il territorio e la comunità».

  • Multimedical H7 dal 15 aprile 2026

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • Saladino Moto dal 12 maggio H2
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Camagna h2
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    14 Maggio - Lettore scrive: “Pino a rischio caduta al Parco delle Rimembranze”

    12 Maggio - Il Lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino e via Mazzini: “Servono controlli”

    11 Maggio - Il lettore scrive, via Partanna tra cantieri, polvere e traffico: “Residenti esasperati”

    11 Maggio - Il lettore scrive: “A Triscina in via 5 accesso al mare improponibile per anziani, bambini e disabili”

    09 Maggio - Il lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino: “Serve più controllo”

    I più letti

    Campobello, grave intimidazione ai danni di Sabina Lazzara. Dura reazione dei due candidati a Sindaco

    Droga nascosta in casa, coppia finisce nei guai a Santa Ninfa. Prezioso il contributo di Ron, pastore tedesco

    Castelvetrano, tamponamento tra Vigili del Fuoco e P.M. per scarsa visibilità da vasto incendio. In tre in Ospedale

    Messina Denaro, perquisizioni nello studio di un’avvocatessa vicina al boss

    Revenge porn, donna denuncia youtuber castelvetranese "legato" al nome del boss

    Giancontieri P1