Castelvetrano, torna operativa la cucina in Ospedale. Ciminnisi (M5S): "Bene il risultato, ma la normalità non può dipendere dalle denunce dell’opposizione"

di: Comunicato Stampa - del 2026-05-21

Dal 1° giugno tornerà operativa la mensa interna dell’Ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano. A meno di tre settimane dall’interrogazione parlamentare presentata dalla deputata regionale del M5S Cristina Ciminnisi, l’ASP di Trapani ha consegnato alla ditta Innova Spa i locali della cucina, chiudendo una vicenda che per anni ha prodotto costi aggiuntivi per circa 22 mila euro al mese a carico delle casse pubbliche per il trasporto dei pasti da altri comuni.

«È un risultato importante, che dimostra ancora una volta quanto sia necessario il controllo politico e istituzionale sull’operato della pubblica amministrazione. L’ASP ha finalmente riattivato un servizio essenziale che avrebbe dovuto essere garantito da tempo, senza attendere interrogazioni o denunce pubbliche», afferma Ciminnisi.

Con la riapertura della mensa interna verrà sospeso anche il rimborso aggiuntivo riconosciuto alla ditta appaltatrice per l’inutilizzabilità dei locali, con un risparmio diretto per le casse pubbliche. «La buona sanità non si misura soltanto nei reparti, ma anche nella capacità di gestire con serietà ed efficienza tutto ciò che ruota attorno all’assistenza. In questi anni si è preferito convivere con una soluzione emergenziale costosa invece di intervenire in modo strutturale. È questo il punto politico della vicenda», prosegue la deputata del M5S.

Restano ancora da chiarire i costi sostenuti negli anni per il trasporto dei pasti, le eventuali responsabilità amministrative e l’accordo conciliativo da 66 mila euro relativo a un centro cottura mai entrato nella disponibilità dell’ASP, oggetto della stessa interrogazione.

«Oggi l’appalto è prossimo alla scadenza. Mi auguro che l’ASP di Trapani cambi metodo e smetta di rincorrere emergenze e criticità solo quando diventano pubbliche. Programmare per tempo gare e servizi essenziali dovrebbe essere la normalità in una azienda sanitaria che voglia ispirare la propria azione a criteri di economicità, efficienza e buona amministrazione. Continueremo a vigilare affinché il denaro pubblico venga speso nell’interesse dei cittadini e non per tamponare ritardi e inefficienze», conclude Ciminnisi.