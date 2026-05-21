  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Metal Group A3 dal 20 aprile
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • A3 Conad
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Kartodromo Triscina R2 da 15 maggio
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

Castelvetrano, torna operativa la cucina in Ospedale. Ciminnisi (M5S): "Bene il risultato, ma la normalità non può dipendere dalle denunce dell’opposizione"

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2026-05-21

Commenti
Immagine articolo: Castelvetrano, torna operativa la cucina in Ospedale. Ciminnisi (M5S): "Bene il risultato, ma la normalità non può dipendere dalle denunce dell’opposizione"

Dal 1° giugno tornerà operativa la mensa interna dell’Ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano. A meno di tre settimane dall’interrogazione parlamentare presentata dalla deputata regionale del M5S Cristina Ciminnisi, l’ASP di Trapani ha consegnato alla ditta Innova Spa i locali della cucina, chiudendo una vicenda che per anni ha prodotto costi aggiuntivi per circa 22 mila euro al mese a carico delle casse pubbliche per il trasporto dei pasti da altri comuni.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • «È un risultato importante, che dimostra ancora una volta quanto sia necessario il controllo politico e istituzionale sull’operato della pubblica amministrazione. L’ASP ha finalmente riattivato un servizio essenziale che avrebbe dovuto essere garantito da tempo, senza attendere interrogazioni o denunce pubbliche», afferma Ciminnisi.

    Con la riapertura della mensa interna verrà sospeso anche il rimborso aggiuntivo riconosciuto alla ditta appaltatrice per l’inutilizzabilità dei locali, con un risparmio diretto per le casse pubbliche. «La buona sanità non si misura soltanto nei reparti, ma anche nella capacità di gestire con serietà ed efficienza tutto ciò che ruota attorno all’assistenza. In questi anni si è preferito convivere con una soluzione emergenziale costosa invece di intervenire in modo strutturale. È questo il punto politico della vicenda», prosegue la deputata del M5S.

  • Multimedical H7 dal 15 aprile 2026

    • Restano ancora da chiarire i costi sostenuti negli anni per il trasporto dei pasti, le eventuali responsabilità amministrative e l’accordo conciliativo da 66 mila euro relativo a un centro cottura mai entrato nella disponibilità dell’ASP, oggetto della stessa interrogazione.

    «Oggi l’appalto è prossimo alla scadenza. Mi auguro che l’ASP di Trapani cambi metodo e smetta di rincorrere emergenze e criticità solo quando diventano pubbliche. Programmare per tempo gare e servizi essenziali dovrebbe essere la normalità in una azienda sanitaria che voglia ispirare la propria azione a criteri di economicità, efficienza e buona amministrazione. Continueremo a vigilare affinché il denaro pubblico venga speso nell’interesse dei cittadini e non per tamponare ritardi e inefficienze», conclude Ciminnisi.

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • Saladino Moto dal 12 maggio H2
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Camagna h2
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    14 Maggio - Lettore scrive: “Pino a rischio caduta al Parco delle Rimembranze”

    12 Maggio - Il Lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino e via Mazzini: “Servono controlli”

    11 Maggio - Il lettore scrive, via Partanna tra cantieri, polvere e traffico: “Residenti esasperati”

    11 Maggio - Il lettore scrive: “A Triscina in via 5 accesso al mare improponibile per anziani, bambini e disabili”

    09 Maggio - Il lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino: “Serve più controllo”

    I più letti

    Campobello, grave intimidazione ai danni di Sabina Lazzara. Dura reazione dei due candidati a Sindaco

    Droga nascosta in casa, coppia finisce nei guai a Santa Ninfa. Prezioso il contributo di Ron, pastore tedesco

    Castelvetrano, tamponamento tra Vigili del Fuoco e P.M. per scarsa visibilità da vasto incendio. In tre in Ospedale

    Messina Denaro, perquisizioni nello studio di un’avvocatessa vicina al boss

    Revenge porn, donna denuncia youtuber castelvetranese "legato" al nome del boss

    Giancontieri P1