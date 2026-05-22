S.Ninfa, bilancio 2026/2028, è scontro politico, l’Amministrazione: “Tagliati servizi essenziali per la comunità”
di: Redazione - del 2026-05-22
Si accende lo scontro politico sul bilancio comunale 2026/2028 di Santa Ninfa. L’Amministrazione accusa l’opposizione consiliare di avere ridotto drasticamente le risorse destinate a servizi essenziali per la comunità, mettendo a rischio mensa scolastica, asilo nido, servizio Asacom per gli studenti con disabilità, assistenza alle fasce deboli e manutenzione stradale.
Secondo quanto denunciato, i tagli approvati comporterebbero una forte riduzione dei fondi rispetto alle somme impegnate negli anni precedenti, rendendo difficile garantire la continuità dei servizi. Contestata anche l’azzeramento del bonus nuovi nati e delle risorse per l’assistenza sociale. L’Amministrazione parla di “grave danno per la comunità santaninfese”, sottolineando che le conseguenze ricadrebbero soprattutto sulle categorie più fragili.