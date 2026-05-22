Gli scritti del boss e l’ombra dell’avvocata: la Procura indaga sul presunto archivio custodito dal legale defunto

di: Redazione - del 2026-05-22

Secondo la ricostruzione della Procura antimafia di Palermo, tra Matteo Messina Denaro e l’avvocata Antonella Moceri non ci sarebbe stato soltanto un rapporto professionale legato all’attività difensiva nei processi del boss, ma anche un legame personale molto stretto, fatto di confidenza, sostegno emotivo e — secondo gli investigatori — di un ruolo concreto nella lunga latitanza del capomafia.

Gli inquirenti ritengono infatti che la donna fosse indicata da Messina Denaro con gli pseudonimi “Malvina” e “Selvaggia” all’interno dei suoi scritti personali. A rafforzare questa ipotesi sarebbero alcune frasi rinvenute nei diari del boss e considerate compatibili con messaggi riconducibili all’avvocata. Tra gli elementi ritenuti significativi c’è anche una frase pubblicata in un necrologio dopo la morte della Moceri, identica a un passaggio attribuito da Messina Denaro proprio a “Malvina”.

La donna morì nel novembre 2015, colpita da ictus mentre era davanti la tomba del marito; qualche mese dopo nel suo diario Messina Denaro scrive: “Malvina tu sei stata la goccia che mi ha fatto oltrepassare il mio limite, ...Mi dispiace Piccola. Il dolore mi strazia. Ti penso. A Malvina “per sempre” - domenica 10 gennaio 2016”; e poi ancora “Pensavo fossi per sempre mia … l’incanto di un autunno ti ha portato via. A Malvina 10 novembre 2017”.

Nei suoi appunti, il boss parla della donna con toni profondamente affettivi e dolorosi dopo la sua morte, avvenuta nel 2015. In alcuni passaggi scrive di essere stato segnato dalla sua perdita e di continuare a pensarla, descrivendola come una figura importante nella propria vita. Per la Procura, questi testi confermerebbero l’esistenza di una relazione che andava oltre il semplice rapporto tra cliente e legale.

Gli investigatori ipotizzano inoltre che l’avvocata potesse custodire parte dell’archivio segreto del boss, il cosiddetto “tugurio”, luogo che Messina Denaro descriveva come sicuro e insospettabile. Da qui le recenti perquisizioni effettuate nello studio legale e nelle proprietà riconducibili alla famiglia della professionista, oggi deceduta. La figura della Moceri torna anche nelle nuove indagini sull’omicidio del marito, Maurizio Passanante, assassinato nel 2008 in un delitto ancora senza colpevoli. Gli inquirenti stanno verificando se eventuali elementi contenuti negli scritti del boss possano aiutare a chiarire anche quel contesto.

L’omicidio suscitò enorme clamore anche per i legami di parentela tra Antonella Moceri e la famiglia Messina Denaro: la donna era infatti imparentata con moglie di Salvatore Messina Denaro, fratello dell'ex superlatitante e sposato a Campobello.

La vittima, Maurizio Passanante, 50 anni, era un imprenditore agricolo mai coinvolto in indagini giudiziarie. Fu assassinato il 5 maggio 2008 nei pressi della propria abitazione: due killer in scooter, con il volto nascosto da caschi integrali, lo raggiunsero e gli spararono nove colpi di pistola. Le immagini dell’agguato furono riprese da una telecamera di sorveglianza, ma il delitto è rimasto senza colpevoli.

Oggi gli investigatori non escludono che proprio negli scritti di Matteo Messina Denaro possano emergere elementi utili a chiarire la verità ancora nascosta dietro quell’omicidio.