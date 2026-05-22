Castelvetrano, "Il festival dell’assurdo, la maggioranza fa opposizione a sé stessa". Nota del PD dopo istanza di Castelvetrano Rinasce

di: Comunicato Stampa - del 2026-05-22

Il PD attacca duramente l’Amministrazione: “Chi governa oggi presenta proposte al proprio Sindaco certificando il fallimento di questi anni”. Nel mirino la proposta di “Castelvetrano Rinasce” indirizzata al Sindaco. I democratici chiedono chiarezza e accuse di immobilismo l’Amministrazione.

"Castelvetrano il festival dell'assurdo. La maggioranza si fa l’opposizione da sola mentre il centro storico muore. Assistere alle dinamiche politiche di questa maggioranza di destra, camuffata da civismo, regala ogni giorno nuove vette di surrealismo. L’ultima trovata porta la firma del movimento politico "Castelvetrano Rinasce", ovvero il partito di riferimento del Sindaco. Con una nota protocollata in pompa magna, gli stessi che governano la città si svegliano dal torpore e presentano una proposta ufficiale sul centro storico al loro stesso Sindaco e alla loro stessa Giunta.

Un cortocircuito politico che lascia basiti i cittadini e solleva una domanda spontanea: ma se le cose scritte in quel documento non sono state fatte fino ad oggi, di chi è la colpa se non la vostra che amministrate? In quello che chiamano "Patto di Collaborazione", i fidi sostenitori del primo cittadino elencano una serie di punti condivisibili, certo, alcuni dei quali già discussi anche in campagna elettorale, ma con un piccolo dettaglio: sono compiti che spettano all’Amministrazione Comunale. Ed oggi li scrive chi siede nelle stanze dei bottoni. Vi state chiedendo i danni da soli? State certificando il vostro stesso fallimento?

Come Partito Democratico, noi la nostra linea l'abbiamo sempre mantenuta con coerenza, rigorosamente dall'opposizione a questa sgangherata maggioranza di destra. Noi non abbiamo avuto bisogno del "colpo di sole" di mezza estate per ricordarci del centro storico. Abbiamo già presentato da tempo proposte concrete e strutturate: Il Centro Commerciale Naturale: un progetto complessivo capace di unire mobilità sostenibile, attività economiche e coesione sociale. I Temporary Shop: una proposta per ripopolare i locali commerciali vuoti, votata all'unanimità dall'intero Consiglio Comunale. E che fine hanno fatto queste iniziative? Il Sindaco le ha chiuse a chiave nel suo famoso e capiente cassetto, lasciandole a prendere polvere insieme al futuro economico dei commercianti del centro storico.

A questo punto il PD di Castelvetrano chiede chiarezza. Se questa pseudo-proposta di "Castelvetrano Rinasce" è un atto politico serio e non la solita propaganda per ripulirsi la coscienza di fronte alla crisi del centro storico, allora pretendiamo di sapere cosa succederà adesso. La domanda è semplice: se anche questa proposta, com'è altamente probabile, rimarrà chiusa nel cassetto del vostro Sindaco, cosa farete? Avrete la coerenza politica di prendere le distanze e passare all'opposizione, ammettendo il fallimento di questa amministrazione, o continuerete a occupare le poltrone facendo finta di combattere contro voi stessi? I commercianti e i cittadini di Castelvetrano non hanno bisogno di una maggioranza che gioca a fare l'opposizione per fini elettorali. Hanno bisogno di risposte, di decoro e di una visione strategica che questa Amministrazione, tutta di destra, ha ampiamente dimostrato di non possedere".

Di seguito la proposta di Castelvetrano Rinasce, indirizzata al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale

"Al Signor Sindaco di Castelvetrano Alla Giunta Comunale Al Consiglio Comunale Oggetto: Proposte per il rilancio di Via Vittorio Emanuele – Istanza per un "Patto di Collaborazione" tra Pubblico e Privato. Il movimento politico Castelvetrano Rinasce, a seguito di un proficuo incontro con una delegazione di commercianti di Via Vittorio Emanuele e strade limtrofe, intende farsi portavoce di una strategia di rilancio che superi la logica dell'assistenzialismo per approdare a quella della co-progettazione. Riteniamo che la rinascita del centro storico non possa prescindere da una sinergia formale. Per questo motivo, Castelvetrano Rinasce propone l'istituzione di un "Patto di Collaborazione" tra l'Amministrazione e i privati: un accordo quadro in cui il Comune si impegna a fornire servizi e agevolazioni e i commercianti si assumono la responsabilità di concorrere al decoro e alla promozione dell'area. Di seguito i punti cardine che il Movimento ritiene di competenza esclusiva dell'Amministrazione: 1. Fiscalità Locale e Sostegno allo Sviluppo Estensione Esonero Canone Unico (ex TOSAP): Preso atto della delibera per l’esonero biennale, chiediamo un ulteriore sforzo per l'estensione a 3 anni. Questo termine è considerato il "tempo minimo" per permettere alle imprese di consolidare gli investimenti in arredi e dehors. Oltre la "Rottamazione" dei Tributi: Se l'attuale regolamento sulla "Rottamazione" (azzeramento sanzioni sul pregresso) è un segnale positivo per il passato, serve ora guardare al presente. Proponiamo sgravi mirati sulla TARI corrente per le attività che aderiranno al Patto di Collaborazione, premiando chi investe nel centro storico. 2. Gestione Urbana e Polizia Municipale Regolamentazione della Sosta: Attivazione immediata del disco orario nelle zone limitrofe alla Via Vittorio Emanuele. È fondamentale garantire la rotazione dei parcheggi per agevolare l’accesso dei clienti, contrastando la sosta stanziale prolungata. Pulizia Programmata delle Strade: Attivazione di un calendario periodico di pulizia straordinaria delle vie del centro storico, previa comunicazione ai cittadini e agli esercenti del divieto temporaneo di sosta, al fine di garantire interventi efficaci e puntuali.

Chiediamo un presidio costante dei Vigili Urbani. La loro presenza deve essere deterrente contro il degrado: occorre tolleranza zero e sanzioni certe per chi sporca o viola le regole di conferimento dei rifiuti. Decoro Urbano: Rafforzamento delle azioni volte al miglioramento dell’estetica urbana complessiva, attraverso interventi su arredi, verde pubblico, segnaletica e controllo delle condizioni degli spazi comuni. Manutenzione Straordinaria dell’Illuminazione Pubblica: Avvio di un piano di verifica e manutenzione straordinaria dell’impianto di illuminazione nel centro storico, al fine di garantire sicurezza, fruibilità degli spazi e valorizzazione del contesto urbano anche nelle ore serali. Regole per il Decoro: Definizione di linee guida comunali per il mantenimento estetico di insegne, fioriere e prospetti. 3. Visione Strategica e Promozione Chiusura Graduale e Street Food: Avvio di un percorso partecipato per la pedonalizzazione progressiva della via, integrandola con aree dedicate allo Street Food di eccellenza. Itinerari dello Shopping: Creazione di una rete di percorsi turistici che guidino i visitatori dai siti monumentali verso le attività commerciali del centro. La Proposta Politica: Il Patto di Collaborazione Il movimento Castelvetrano Rinasce sollecita l'Amministrazione a convocare con urgenza un incontro con i rappresentanti dei commercianti. L'obiettivo non deve essere una semplice audizione, ma la firma di un Patto di Collaborazione. In questo accordo, l'Amministrazione deve garantire la manutenzione, la vigilanza e la defiscalizzazione, mentre i privati si impegneranno nel mantenimento del decoro antistante le proprie vetrine e in azioni di marketing comune. Solo attraverso questo patto di corresponsabilità Castelvetrano potrà realmente rinascere. Restiamo in attesa di un pronto riscontro e della fissazione di una data per il tavolo tecnico. Il Movimento Politico Castelvetrano Rinasce".