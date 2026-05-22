Messina Denaro, nuova indagine della DDA, spuntano video segreti. Così il boss seguiva la vita della famiglia durante la latitanza

di: Redazione - del 2026-05-22

Per anni, durante la sua lunga latitanza, Matteo Messina Denaro avrebbe mantenuto un filo diretto e costante con la famiglia, attraverso una rete di comunicazioni segrete fatta di lettere, pizzini, oggetti e perfino filmati domestici. È quanto emerge dall’ultima inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Palermo, che ha chiesto l’arresto delle sorelle del boss, Giovanna e Rosalia Messina Denaro, insieme a Bice, accusate di aver sostenuto e favorito il sistema di comunicazione del capomafia. Il giudice per le indagini preliminari ha però rigettato la richiesta di custodia cautelare, derubricando l’accusa da associazione mafiosa a procurata inosservanza della pena e ritenendo cessate le esigenze cautelari dopo la morte del boss.

Le indagini, coordinate dalla Dda di Palermo, hanno ricostruito anni di scambi grazie all’enorme quantità di documenti rinvenuti nei covi del latitante dopo il suo arresto. Un archivio dettagliato che racconta non solo le modalità con cui Messina Denaro riusciva a impartire direttive e mantenere i rapporti familiari, ma anche il sofisticato sistema logistico costruito attorno alla sua latitanza.

Secondo gli investigatori, il capomafia aveva ideato almeno due distinti canali di comunicazione. Il primo, ribattezzato dallo stesso boss “Operazione Condor” — dal nome del cane di famiglia — sarebbe stato attivo almeno dal 2019 e prevedeva scambi diretti di lettere, denaro e oggetti in una campagna di Castelvetrano riconducibile alla famiglia Messina Denaro e nella disponibilità della sorella Rosalia. In quel luogo il boss si sarebbe recato personalmente oppure attraverso uomini fidati incaricati di ritirare o consegnare il materiale.

Il secondo sistema, denominato “Van Gogh” o “altra via”, utilizzava invece la posta ordinaria. Le lettere venivano spedite all’abitazione di Giovanna Messina Denaro, in via Piave, utilizzando mittenti fittizi. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, quella casa sarebbe stata trasformata in una vera e propria “centrale operativa” dove le sorelle coordinavano la gestione delle comunicazioni e l’esecuzione delle direttive impartite dal latitante.

La lettura dei pizzini, per evitare intercettazioni o controlli, avveniva nel bagno dell’abitazione. Il sistema, scoperto dalla polizia mentre era ancora attivo, venne improvvisamente interrotto dallo stesso Messina Denaro, probabilmente dopo il sospetto di fughe di notizie o dell’esistenza di una talpa. L’ultima lettera, inviata non più a Giovanna ma alla sorella Bice, conteneva infatti l’ordine di interrompere ogni forma di comunicazione.

Dall’inchiesta emerge anche un aspetto inedito e quasi familiare della latitanza del boss. Nell’abitazione di Giovanna venivano registrati video destinati a Matteo Messina Denaro, girati con una telecamera per aggiornarlo sulle condizioni di salute della madre, sulle vicende dei parenti detenuti e persino sui rapporti con la figlia Lorenza Alagna. I filmati, trasferiti successivamente su mini-Dvd, sarebbero poi stati recapitati al capomafia attraverso il circuito clandestino dell’“Operazione Condor”. Un sistema di comunicazione capillare e riservato che, secondo gli investigatori, avrebbe consentito a Messina Denaro di restare per anni perfettamente informato sulla vita familiare e sugli equilibri interni del suo clan, nonostante la lunga latitanza.