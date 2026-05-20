  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Metal Group A3 dal 20 aprile
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • A3 Conad
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Kartodromo Triscina R2 da 15 maggio
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

Castelvetrano, disputa su cappella gentilizia: ricorso dichiarato inammissibile

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2026-05-20

Commenti
Immagine articolo: Castelvetrano, disputa su cappella gentilizia: ricorso dichiarato inammissibile

Si chiude con una dichiarazione di inammissibilità la vicenda giudiziaria sulla titolarità di una storica cappella gentilizia del cimitero monumentale di Castelvetrano. Il Presidente della Regione Siciliana ha confermato il parere del CGA, riconoscendo legittimo l’operato del Comune e la voltura della concessione in favore di M.G.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Si conclude con una dichiarazione di inammissibilità la complessa vicenda legale che ha visto
    contrapposte due famiglie per la titolarità di una storica cappella gentilizia nel cimitero
    monumentale di Castelvetrano. Il Presidente della Regione Siciliana, con il decreto decisorio n.
    89/2026, ha messo la parola fine alla disputa, seguendo il parere vincolante del Consiglio di
    Giustizia Amministrativa (CGA).

    Tutto ha inizio nel marzo 2022, quando il dottor M. G. ha chiesto l’aggiornamento della titolarità della cappella, originariamente intestata ad una signora deceduta nel 1964, rivendicando il diritto al subentro come erede universale. Dopo le verifiche del caso, il Comune di Castelvetrano ha disposto la voltura in suo favore con una determina dirigenziale del dicembre 2023.

  • Multimedical H7 dal 15 aprile 2026

    • Tuttavia, nell'aprile 2024, due fratelli G.I e G.I. – sostenendo di aver ereditato la cappella tramite il padre, a sua volta erede testamentario della fondatrice – hanno chiesto al Comune la revoca in autotutela di tale voltura. Il Comune ha respinto la loro richiesta con un provvedimento del giugno 2024. I fratelli hanno deciso quindi di ricorrere al Presidente della Regione Siciliana, denunciando violazioni del regolamento cimiteriale e dei principi di partecipazione amministrativa.

    Nella sua memoria difensiva, il sig. M.G., assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Rosario De
    Marco Capizzi, ha sollevato diverse eccezioni di rito. Secondo i legali, i ricorrenti non avrebbero mai attivato correttamente le procedure previste dal regolamento comunale per il subentro e, soprattutto, avrebbero impugnato l'atto sbagliato: non la determina originaria di voltura, ma il successivo rigetto della richiesta di revoca, che non è un atto autonomamente lesivo.

    Anche il Comune di Castelvetrano – difeso dall’avv. Francesco Vasile – ha chiesto che il ricorso
    venisse dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha accolto la tesi degli avv.ti Rubino, Capizzi Demarco e Vasile. Nel parere n. 99/2026, il CGA ha, infatti, stabilito che il ricorso straordinario è inammissibile poiché i suddetti fratelli non hanno impugnato tempestivamente la determina che aveva effettivamente disposto il subentro del nuovo titolare

    Il CGA ha, inoltre ribadito che non esiste un obbligo per l'Amministrazione di pronunciarsi su
    istanze di autotutela presentate da privati contro atti ormai divenuti inoppugnabili. Sulla base di questo parere, il Presidente della Regione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la legittimità dell'operato del Comune di Castelvetrano e la titolarità della cappella in capo a M.G.

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • Saladino Moto dal 12 maggio H2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • a4 lisciandra
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • Camagna h2
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    14 Maggio - Lettore scrive: “Pino a rischio caduta al Parco delle Rimembranze”

    12 Maggio - Il Lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino e via Mazzini: “Servono controlli”

    11 Maggio - Il lettore scrive, via Partanna tra cantieri, polvere e traffico: “Residenti esasperati”

    11 Maggio - Il lettore scrive: “A Triscina in via 5 accesso al mare improponibile per anziani, bambini e disabili”

    09 Maggio - Il lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino: “Serve più controllo”

    I più letti

    Campobello, grave intimidazione ai danni di Sabina Lazzara. Dura reazione dei due candidati a Sindaco

    Droga nascosta in casa, coppia finisce nei guai a Santa Ninfa. Prezioso il contributo di Ron, pastore tedesco

    Castelvetrano, tamponamento tra Vigili del Fuoco e P.M. per scarsa visibilità da vasto incendio. In tre in Ospedale

    Messina Denaro, perquisizioni nello studio di un’avvocatessa vicina al boss

    Revenge porn, donna denuncia youtuber castelvetranese "legato" al nome del boss

    Giancontieri P1