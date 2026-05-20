ASP Trapani, la castelvetranese Mariagrazia Morici nominata nuovo direttore medico dell'Ospedale di Trapani

di: Comunicato Stampa - del 2026-05-20

Hanno firmato i relativi contratti con il commissario straordinario dell’ASP di Trapani Mariagrazia Morici, nominata alla direzione medica dell’ospedale “Sant’Antonio Abate” di Trapani, e Giuseppe Morana, alla guida dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala.

Mariagrazia Morici, specialista in Igiene e Medicina preventiva e in servizio all’ASP dal 2007, ha ricoperto tra gli altri gli incarichi di risk manager e direttore medico dell’ospedale di Castelvetrano. Morana, anch’egli specialista in Igiene e Medicina preventiva, è in servizio dal 2003 e ha maturato esperienze in diverse strutture, tra cui Mazara del Vallo e Marsala. Entrambi assumeranno ufficialmente l’incarico il 1° giugno.