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ASP Trapani, la castelvetranese Mariagrazia Morici nominata nuovo direttore medico dell'Ospedale di Trapani

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di: Comunicato Stampa - del 2026-05-20

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Immagine articolo: ASP Trapani, la castelvetranese Mariagrazia Morici nominata nuovo direttore medico dell'Ospedale di Trapani

Hanno firmato i relativi contratti con il commissario straordinario dell’ASP di Trapani Mariagrazia Morici, nominata alla direzione medica dell’ospedale “Sant’Antonio Abate” di Trapani, e Giuseppe Morana, alla guida dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala.

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    • Mariagrazia Morici, specialista in Igiene e Medicina preventiva e in servizio all’ASP dal 2007, ha ricoperto tra gli altri gli incarichi di risk manager e direttore medico dell’ospedale di Castelvetrano. Morana, anch’egli specialista in Igiene e Medicina preventiva, è in servizio dal 2003 e ha maturato esperienze in diverse strutture, tra cui Mazara del Vallo e Marsala. Entrambi assumeranno ufficialmente l’incarico il 1° giugno.

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