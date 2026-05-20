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Nasce l’e-medical center: la nuova frontiera della sanità territoriale

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di: Publiredazionale - del 2026-05-20

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Immagine articolo: Nasce l’e-medical center: la nuova frontiera della sanità territoriale

Grande successo per l’inaugurazione del nuovo poliambulatorio specialistico. La struttura è già operativa al 100%, unendo l'altissima tecnologia medica a tempi d'attesa azzerati. L’e-medical center ha aperto ufficialmente le sue porte. All'inaugurazione, che ha visto una straordinaria partecipazione di pubblico e istituzioni, è stato presentato un modello sanitario innovativo: diagnostica di ultima generazione, digitalizzazione totale e centralità del paziente.

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    • Focus Nutrizione e Benessere: La Dietistica Avanzata

    Tra i fiori all'occhiello del centro spicca il servizio di Dietistica, che si avvale dell'utilizzo del bioimpedenziometro di ultima generazione. Questo strumento all'avanguardia permette un’analisi scientifica e millimetrica della composizione corporea (valutando massa grassa, massa magra e idratazione), fondamentale per elaborare percorsi nutrizionali personalizzati ed efficaci sia per la salute che per il benessere quotidiano.

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    • Diagnostica specialistica d'eccellenza

    Il centro si posiziona come punto di riferimento sul territorio anche per esami diagnostici mirati e di nicchia, pronti in tempi brevi:

    Urologia: Studio dei disturbi minzionali tramite uroflussometria.

    Pneumologia e Medicina del Sonno: Valutazione polmonare con la spirometria e diagnosi delle apnee notturne tramite polissonografia.

    Reumatologia: Screening precoce delle malattie autoimmuni e del microcircolo attraverso la capillaroscopia.

    Poliambulatorio Multidisciplinare: Più di 15 specialità (cardiologia, ginecologia, oncologia e senologia, neurologia, ortopedia, medicina estetica e medicina del lavoro, oltre a tante altre).

    I 3 pilastri dell'e-medical center

    Tecnologia d'Avanguardia: Macchinari ad alta precisione per diagnosi rapide e approfondite.

    Zero Stress: Prenotazioni e referti 100% digitali per eliminare le code.

    Prevenzione Accessibile: Percorsi di screening e check-up per ogni fascia d’età.

    Da qualche giorno il centro è aperto al pubblico. 

    Info & Prenotazioni
    Sito web: https://www.e-medicalcenter.it/

    Telefono: 0924534532 - 3331522253

    Indirizzo: viale Pio La Torre, 99 91029 Santa Ninfa (TP)

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