Nasce l’e-medical center: la nuova frontiera della sanità territoriale

di: Publiredazionale - del 2026-05-20

Grande successo per l’inaugurazione del nuovo poliambulatorio specialistico. La struttura è già operativa al 100%, unendo l'altissima tecnologia medica a tempi d'attesa azzerati. L’e-medical center ha aperto ufficialmente le sue porte. All'inaugurazione, che ha visto una straordinaria partecipazione di pubblico e istituzioni, è stato presentato un modello sanitario innovativo: diagnostica di ultima generazione, digitalizzazione totale e centralità del paziente.

Focus Nutrizione e Benessere: La Dietistica Avanzata

Tra i fiori all'occhiello del centro spicca il servizio di Dietistica, che si avvale dell'utilizzo del bioimpedenziometro di ultima generazione. Questo strumento all'avanguardia permette un’analisi scientifica e millimetrica della composizione corporea (valutando massa grassa, massa magra e idratazione), fondamentale per elaborare percorsi nutrizionali personalizzati ed efficaci sia per la salute che per il benessere quotidiano.

Diagnostica specialistica d'eccellenza

Il centro si posiziona come punto di riferimento sul territorio anche per esami diagnostici mirati e di nicchia, pronti in tempi brevi:

Urologia: Studio dei disturbi minzionali tramite uroflussometria.

Pneumologia e Medicina del Sonno: Valutazione polmonare con la spirometria e diagnosi delle apnee notturne tramite polissonografia.

Reumatologia: Screening precoce delle malattie autoimmuni e del microcircolo attraverso la capillaroscopia.

Poliambulatorio Multidisciplinare: Più di 15 specialità (cardiologia, ginecologia, oncologia e senologia, neurologia, ortopedia, medicina estetica e medicina del lavoro, oltre a tante altre).

I 3 pilastri dell'e-medical center

Tecnologia d'Avanguardia: Macchinari ad alta precisione per diagnosi rapide e approfondite.

Zero Stress: Prenotazioni e referti 100% digitali per eliminare le code.

Prevenzione Accessibile: Percorsi di screening e check-up per ogni fascia d’età.

Da qualche giorno il centro è aperto al pubblico.

Info & Prenotazioni

Sito web: https://www.e-medicalcenter.it/

Telefono: 0924534532 - 3331522253

Indirizzo: viale Pio La Torre, 99 91029 Santa Ninfa (TP)