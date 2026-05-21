GdF sequestra oltre 1,7 chili di droga: valore sul mercato superiore a 50 mila euro.

di: Redazione - del 2026-05-21

I finanzieri della Compagnia di Marsala, impegnati nei controlli al porto di Trapani, hanno arrestato un uomo diretto a Pantelleria trovato in possesso di 1,5 chili di hashish e 235 grammi di cocaina nascosti nello zaino.

L’uomo aveva insospettito i militari durante le operazioni d’imbarco perché privo di carta d’identità originale, mostrando soltanto una fotocopia del documento. La successiva perquisizione ha portato al sequestro della droga, destinata presumibilmente al mercato dello spaccio sull’isola in vista della stagione turistica.

Secondo la Guardia di Finanza, lo stupefacente avrebbe potuto fruttare oltre 50 mila euro. L’indagato è stato arrestato in flagranza per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.