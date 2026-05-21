  • Metal Group A3 dal 20 aprile
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Kartodromo Triscina R2 da 15 maggio
  • Lube R3 dal 2 gennaio
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

GdF sequestra oltre 1,7 chili di droga: valore sul mercato superiore a 50 mila euro.

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2026-05-21

Commenti
Immagine articolo: GdF sequestra oltre 1,7 chili di droga: valore sul mercato superiore a 50 mila euro.

I finanzieri della Compagnia di Marsala, impegnati nei controlli al porto di Trapani, hanno arrestato un uomo diretto a Pantelleria trovato in possesso di 1,5 chili di hashish e 235 grammi di cocaina nascosti nello zaino.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • L’uomo aveva insospettito i militari durante le operazioni d’imbarco perché privo di carta d’identità originale, mostrando soltanto una fotocopia del documento. La successiva perquisizione ha portato al sequestro della droga, destinata presumibilmente al mercato dello spaccio sull’isola in vista della stagione turistica.

    Secondo la Guardia di Finanza, lo stupefacente avrebbe potuto fruttare oltre 50 mila euro. L’indagato è stato arrestato in flagranza per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

  • Multimedical H7 dal 15 aprile 2026

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Saladino Moto dal 12 maggio H2
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • a4 lisciandra
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • Camagna h2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    14 Maggio - Lettore scrive: “Pino a rischio caduta al Parco delle Rimembranze”

    12 Maggio - Il Lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino e via Mazzini: “Servono controlli”

    11 Maggio - Il lettore scrive, via Partanna tra cantieri, polvere e traffico: “Residenti esasperati”

    11 Maggio - Il lettore scrive: “A Triscina in via 5 accesso al mare improponibile per anziani, bambini e disabili”

    09 Maggio - Il lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino: “Serve più controllo”

    I più letti

    Campobello, grave intimidazione ai danni di Sabina Lazzara. Dura reazione dei due candidati a Sindaco

    Droga nascosta in casa, coppia finisce nei guai a Santa Ninfa. Prezioso il contributo di Ron, pastore tedesco

    Castelvetrano, tamponamento tra Vigili del Fuoco e P.M. per scarsa visibilità da vasto incendio. In tre in Ospedale

    Messina Denaro, perquisizioni nello studio di un’avvocatessa vicina al boss

    Revenge porn, donna denuncia youtuber castelvetranese "legato" al nome del boss

    Giancontieri P1