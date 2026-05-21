La Valle del Belice punta sulla qualità: al via il Contest “Sapori del Belice – L’Eccellenza in Tavola”

di: Comunicato Stampa - del 2026-05-21

Il Network Turistico Visit Belice lancia ufficialmente il contest “Sapori del Belice – L’Eccellenza in Tavola”, un’iniziativa che mira a valorizzare la ristorazione del territorio attraverso i prodotti identitari della Valle del Belice e la creatività degli operatori del settore. L’iniziativa è rivolta a ristoranti, trattorie, agriturismi, osterie, home restaurant e tutte le imprese della ristorazione del territorio che desiderano aderire al progetto di Ristorazione Belicina di Qualità, promuovendo un modello gastronomico fortemente legato alle tradizioni, alle produzioni locali e all’identità culturale del Belice.

Il contest prevede la realizzazione di un menù completo – antipasto, primo, secondo e dolce – con almeno il 70% di prodotti identitari del Belice, puntando sulla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari locali e sull’innovazione culinaria. Una giuria di esperti del settore enogastronomico valuterà le proposte sulla base della qualità degli ingredienti, della capacità di raccontare il territorio attraverso i sapori, della creatività, dell’equilibrio del menù e della presentazione dei piatti.

Per il ristorante vincitore è previsto il riconoscimento ufficiale di “Ambasciatore della Ristorazione Belicina di Qualità”, accompagnato da una campagna di promozione dedicata sui canali Visit Belice, visibilità mediatica, intervista esclusiva e targa di merito. Premi e menzioni speciali saranno assegnati anche al secondo e terzo classificato. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di costruire una rete territoriale capace di fare della cucina un vero strumento di attrazione turistica, promozione culturale e sviluppo economico locale.

“Il Belice – sottolinea Lina Stabile – possiede un patrimonio straordinario fatto di prodotti, tradizioni

e professionalità che meritano di essere raccontati e promossi attraverso esperienze autentiche. Questo contest vuole essere uno stimolo per creare qualità, identità e rete tra gli operatori”.

Le adesioni saranno aperte nelle prossime settimane attraverso il portale ufficiale di Visit Belice. Per consultare il regolamento e seguire gli aggiornamenti: Contest “Sapori del Belice – L’Eccellenza in Tavola”

Per informazioni:

info@visitbelice.it

328 168 8637