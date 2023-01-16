  • Metal Group A3 dal 20 aprile
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • A3 Conad
  • Kartodromo Triscina R2 da 15 maggio
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

Messina Denaro, perquisizioni nello studio di un’avvocatessa vicina al boss

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - (fonte: ansa.it) - del 2026-05-21

Commenti
Immagine articolo: Messina Denaro, perquisizioni nello studio di un’avvocatessa vicina al boss

Su disposizione della Direzione distrettuale antimafia di Palermo, carabinieri e polizia hanno eseguito perquisizioni nell’abitazione e nello studio di un’avvocatessa di Campobello di Mazara, nel Trapanese, deceduta nei mesi scorsi.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • La legale aveva assistito in passato il boss Matteo Messina Denaro e alcuni presunti favoreggiatori. Le attività investigative, coordinate dalla procura guidata da Maurizio de Lucia, sono state eseguite alla presenza del pm Gianluca De Leo.

    Lo studio professionale, nel frattempo passato al figlio della professionista, è stato sottoposto a controlli. L’avvocato non risulta indagato.

  • Multimedical H7 dal 15 aprile 2026

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Saladino Moto dal 12 maggio H2
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • Camagna h2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • a4 lisciandra
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    14 Maggio - Lettore scrive: “Pino a rischio caduta al Parco delle Rimembranze”

    12 Maggio - Il Lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino e via Mazzini: “Servono controlli”

    11 Maggio - Il lettore scrive, via Partanna tra cantieri, polvere e traffico: “Residenti esasperati”

    11 Maggio - Il lettore scrive: “A Triscina in via 5 accesso al mare improponibile per anziani, bambini e disabili”

    09 Maggio - Il lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino: “Serve più controllo”

    I più letti

    Campobello, grave intimidazione ai danni di Sabina Lazzara. Dura reazione dei due candidati a Sindaco

    Droga nascosta in casa, coppia finisce nei guai a Santa Ninfa. Prezioso il contributo di Ron, pastore tedesco

    Castelvetrano, tamponamento tra Vigili del Fuoco e P.M. per scarsa visibilità da vasto incendio. In tre in Ospedale

    Messina Denaro, perquisizioni nello studio di un’avvocatessa vicina al boss

    Revenge porn, donna denuncia youtuber castelvetranese "legato" al nome del boss

    Giancontieri P1