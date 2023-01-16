Messina Denaro, perquisizioni nello studio di un’avvocatessa vicina al boss

di: Redazione - (fonte: ansa.it) - del 2026-05-21

Su disposizione della Direzione distrettuale antimafia di Palermo, carabinieri e polizia hanno eseguito perquisizioni nell’abitazione e nello studio di un’avvocatessa di Campobello di Mazara, nel Trapanese, deceduta nei mesi scorsi.

La legale aveva assistito in passato il boss Matteo Messina Denaro e alcuni presunti favoreggiatori. Le attività investigative, coordinate dalla procura guidata da Maurizio de Lucia, sono state eseguite alla presenza del pm Gianluca De Leo.

Lo studio professionale, nel frattempo passato al figlio della professionista, è stato sottoposto a controlli. L’avvocato non risulta indagato.