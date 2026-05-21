Messina Denaro, indagate le sorelle. Il gip dice no all'arresto

di: Redazione - del 2026-05-21

Bice e Giovanna Messina Denaro, sorelle del boss Matteo Messina Denaro, sono indagate per procurata inosservanza della pena con l’accusa di avere aiutato il capomafia a sottrarsi alla cattura durante la latitanza.

La Procura aveva contestato alle due donne il reato di associazione mafiosa chiedendone l’arresto, ma il giudice ha riqualificato l’accusa, escludendo la misura cautelare pur riconoscendo la presenza di gravi indizi di colpevolezza. La decisione è stata motivata con l’assenza di esigenze cautelari dopo la morte del boss. I pubblici ministeri hanno presentato appello al Tribunale del Riesame.