Castelvetrano, tamponamento tra Vigili del Fuoco e P.M. per scarsa visibilità da vasto incendio. In tre in Ospedale

di: Redazione - del 2026-05-21

Incidente a catena tra due mezzi dei vigili del fuoco e un auto della polizia municipale di Caste. Due agenti della Polizia Municipale a bordo dell'auto e un Vigile del Fuoco finiscono in ospedale per accertamenti. E’ successo ieri in contrada stella a Castelvetrano dove si è sviluppato un grosso incendio che ha costretto i vigili del fuoco di Castelvetrano di chiedere il supporto dei colleghi di Mazara.

Mentre l’auto della polizia municipale faceva da battistrada tra il fumo intenso si è fermata ed è stata tamponata da un pick Up dei vigili del fuoco di Mazara a sua volta tamponata dall’autobotte dei vigili del Fuoco di Mazara a causa della scarsa visibilità. Per fortuna danni lievi anche agli occupanti della squadra della polizia municipale e dei vigili del fuoco a bordo.

Sul posto anche i carabinieri mentre l’incendio rischiava di uccidere molti animali domestici intrappolati tra le sterpaglie e salvati dal pronto intervento delle due squadre dei vigili del fuoco di Castelvetrano e Mazara.