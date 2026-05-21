  • Metal Group A3 dal 20 aprile
  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • A3 Conad
  • Kartodromo Triscina R2 da 15 maggio
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

Castelvetrano, tamponamento tra Vigili del Fuoco e P.M. per scarsa visibilità da vasto incendio. In tre in Ospedale

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2026-05-21

Commenti
Immagine articolo: Castelvetrano, tamponamento tra Vigili del Fuoco e P.M. per scarsa visibilità da vasto incendio. In tre in Ospedale

Incidente a catena tra due mezzi dei vigili del fuoco e un auto della polizia municipale di Caste. Due agenti della Polizia Municipale a bordo dell'auto e un Vigile del Fuoco finiscono in ospedale per accertamenti. E’ successo ieri in contrada stella a Castelvetrano dove si è sviluppato un grosso incendio che ha costretto i vigili del fuoco di Castelvetrano di chiedere il supporto dei colleghi di Mazara.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Mentre l’auto della polizia municipale faceva da battistrada tra il fumo intenso si è fermata ed è stata tamponata da un pick Up dei vigili del fuoco di Mazara a sua volta tamponata dall’autobotte dei vigili del Fuoco di Mazara a causa della scarsa visibilità.  Per fortuna danni lievi anche agli occupanti della squadra della polizia municipale e dei vigili del fuoco a bordo.

    Sul posto anche i carabinieri mentre l’incendio rischiava di uccidere molti animali domestici intrappolati tra le sterpaglie e salvati dal pronto intervento delle due squadre dei vigili del fuoco di Castelvetrano e Mazara.

  • Multimedical H7 dal 15 aprile 2026

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Saladino Moto dal 12 maggio H2
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • Camagna h2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • a4 lisciandra
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    14 Maggio - Lettore scrive: “Pino a rischio caduta al Parco delle Rimembranze”

    12 Maggio - Il Lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino e via Mazzini: “Servono controlli”

    11 Maggio - Il lettore scrive, via Partanna tra cantieri, polvere e traffico: “Residenti esasperati”

    11 Maggio - Il lettore scrive: “A Triscina in via 5 accesso al mare improponibile per anziani, bambini e disabili”

    09 Maggio - Il lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino: “Serve più controllo”

    I più letti

    Campobello, grave intimidazione ai danni di Sabina Lazzara. Dura reazione dei due candidati a Sindaco

    Droga nascosta in casa, coppia finisce nei guai a Santa Ninfa. Prezioso il contributo di Ron, pastore tedesco

    Castelvetrano, tamponamento tra Vigili del Fuoco e P.M. per scarsa visibilità da vasto incendio. In tre in Ospedale

    Messina Denaro, perquisizioni nello studio di un’avvocatessa vicina al boss

    Revenge porn, donna denuncia youtuber castelvetranese "legato" al nome del boss

    Giancontieri P1