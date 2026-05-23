Castelvetrano, screening prostatico gratuito promosso dal Rotary Club

di: Comunicato Stampa - del 2026-05-23

Il Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice, presidente Antonella Lombardo, organizza per sabato 30 maggio 2026 uno screening medico gratuito dedicato alla prevenzione delle patologie prostatiche. L’iniziativa si svolgerà dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso il Centro Multimedical di Castelvetrano, via Seggio 154 e rientra tra le attività di servizio previste per l’anno rotariano 2025/2026.

Lo screening prostatico sarà effettuato dal dott. Quintino Paola, urologo, e rappresenta un’importante occasione di prevenzione e sensibilizzazione sul tema della salute maschile. L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere la cultura della prevenzione, incoraggiando controlli periodici che possono rivelarsi fondamentali per una diagnosi precoce.

L’iniziativa è completamente gratuita, ma per partecipare è necessario prenotarsi inviando una e-mail all’indirizzo rotaryscreening@libero.it.

Le richieste saranno accolte in ordine di arrivo fino al raggiungimento del numero massimo consentito, così da garantire il regolare svolgimento delle visite. Dopo la prenotazione, i partecipanti riceveranno una mail di conferma con eventuale richiesta di ulteriori dati o certificazioni utili. Nella richiesta di prenotazione dovranno essere indicati nome e cognome dell’interessato, indirizzo di residenza, codice fiscale e recapito telefonico.

Ancora una volta il Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice si fa promotore di un’iniziativa concreta al servizio della salute pubblica, offrendo ai cittadini un’opportunità gratuita di controllo e prevenzione.