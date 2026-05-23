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Amministrative 2026, lunedì 25 maggio la maratona elettorale in diretta su CNews.it

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di: Redazione - del 2026-05-23

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Domani e lunedì, 24 e 25 maggio si voterà per eleggere i Sindaci ed i Consigli Comunali di Campobello, Gibellina e Marsala e la nostra redazione seguirà da vicino l'evolversi delle consultazioni elettorali con una diretta, a partire dalle 15:30, visibile sul nostro sito e sulla pagina Facebook con collegamenti da Campobello e Gibellina. In studio commenteremo, con il supporto di ospiti del panorama politico castelvetranese, via via i risultati che arriveranno in tempo reale. 

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