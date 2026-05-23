Triscina, lavori rete fognaria al 40%: Lentini incontra gli operatori economici della borgata

di: Redazione - del 2026-05-23

Si è svolto a Triscina un incontro tra l’amministrazione comunale ed i commercianti della borgata balneare, promosso dall’associazione Progetto Triscina e dall’associazione Demetra, per affrontare le preoccupazioni legate al protrarsi dei lavori del sistema fognario.

Alla riunione hanno preso parte il Sindaco Lentini, il presidente del Consiglio Comunale Mimmo Celia e l’Architetto Vincenzo Barresi, insieme ai rappresentanti delle attività commerciali locali, che hanno espresso timori per i disagi causati dal cantiere in vista della stagione estiva.

Nel corso dell’incontro, il sindaco ha rassicurato i presenti spiegando che i lavori saranno completati e successivamente sospesi durante il periodo estivo, in data 30 giugno, per poi riprendere dopo la stagione turistica. È stato inoltre chiarito che l’intervento complessivo è stato realizzato per circa il 40%.

L’incontro è stato definito utile e costruttivo dai partecipanti, con l’obiettivo di mantenere un dialogo costante tra amministrazione, associazioni e operatori economici del territorio.