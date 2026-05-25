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Incursione notturna in palestra: rubati alcuni oggetti e locali danneggiati

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di: Redazione - del 2026-05-25

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Immagine articolo: Incursione notturna in palestra: rubati alcuni oggetti e locali danneggiati

Tra venerdì e sabato notte la palestra del Team Marino a Castelvetrano è stata presa di mira da alcuni malviventi che, dopo aver tentato di entrare dalla porta principale, hanno forzato e danneggiato un ingresso secondario riuscendo ad accedere alla struttura.

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    • Una volta all’interno, i responsabili hanno messo a soqquadro diversi ambienti, danneggiando le macchinette del cibo, consumando alimenti nei locali e lasciando sporco e rifiuti ovunque. Sono stati inoltre rovistati documenti e materiali accumulati in anni di lavoro e sacrifici, successivamente sistemati dai gestori.

    Secondo quanto riferito, sarebbero stati sottratti pochi oggetti di valore non collegati all’attività sportiva, mentre restano importanti i danni arrecati alla struttura. L’episodio arriva in un momento particolarmente delicato, mentre la palestra è impegnata nell’organizzazione di un importante evento per il territorio.

    L’accaduto è stato denunciato alle autorità competenti. Nonostante il furto e i danni subiti, la palestra ha già ripreso regolarmente le attività, ribadendo la volontà di continuare a lavorare e portare avanti i propri progetti.

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