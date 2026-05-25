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A Campobello Mangiaracina eletto Sindaco. Gibellina conferma Sutera primo cittadino

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del 2026-05-25

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Immagine articolo: A Campobello Mangiaracina eletto Sindaco. Gibellina conferma Sutera primo cittadino

Daniele Mangiaracina  è il Nuovo Sindaco di Campobello di Mazara battendo con un ampio margine il diretto avversario Piero Di Stefano. Nonostante l’amarezza per il risultato Piero Di Stefano ai nostri microfoni si è complimentato per il risultato raggiunto da Mangiaracina al termine di una campagna elettorale combattuta e dai toni spesso accesi.

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    • Eletti anche 11 consiglieri lato Mangiaracina: Moceri Nicoletta, Faugiana Giusi, Scarpinati Paolo, Lazzara Sabina, Passanante francesco, Moceri Maria, Balestrieri Vito (mancano due nominativi).

    A Gibellina confermato Sindaco Salvatore Sutera che ha sconfitto i rivali Giuseppe Fazzino, Daniela Pirrello e Gianluca Navarra. Terzo mandato quindi per  primo cittadino uscente, medico in pensione. A Gibellina le divisioni hanno finito per favorire il sindaco uscente che si appresta ad iniziare il terzo mandato.

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