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SS115 chiusa tra Menfi e Castelvetrano: cade intonaco da un cavalcavia

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di: Redazione - del 2026-05-25

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Immagine articolo: SS115 chiusa tra Menfi e Castelvetrano: cade intonaco da un cavalcavia

Traffico bloccato lungo la SS115 nel tratto compreso tra Menfi e Castelvetrano a causa della caduta di intonaco da un cavalcavia. Per garantire la sicurezza degli automobilisti, le autorità hanno disposto la chiusura temporanea della strada, provocando rallentamenti e disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale Anas e le forze dell’ordine, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nelle verifiche strutturali del cavalcavia interessato dal distacco.

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    • La situazione ha causato code e rallentamenti in entrambe le direzioni, con inevitabili ripercussioni sul traffico locale. Agli automobilisti viene raccomandata massima prudenza e si consiglia di seguire i percorsi alternativi indicati dalle autorità presenti sul posto. Al momento non si segnalano feriti, mentre restano in corso gli accertamenti per chiarire le cause del cedimento.

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