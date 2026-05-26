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Comunali 2026 Gibellina, i risultati delle quattro coalizioni, i consiglieri voto per voto

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di: Redazione - del 2026-05-26

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Immagine articolo: Comunali 2026 Gibellina, i risultati delle quattro coalizioni, i consiglieri voto per voto

A Gibellina Salvatore Sutera è stato confermato sindaco, superando gli sfidanti Giuseppe Fazzino, Daniela Pirrello e Gianluca Navarra. Per il primo cittadino uscente, medico in pensione, si tratta del terzo mandato consecutivo alla guida della città. Le divisioni tra le forze avversarie hanno finito per favorire Sutera, che si appresta così a iniziare un nuovo quinquennio amministrativo forte del consenso ottenuto alle urne.

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    • Di seguito il riepilogo dei voti ottenuti dalle quattro coalizioni con il dettaglio delle preferenze dei candidati.

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    • Coalizione / Lista n. 1 – Gianluca Navarra

    La lista collegata a Gianluca Navarra ha ottenuto complessivamente 361 voti.

    Preferenze candidati

    • Ciolino Vincenzo — 126 voti
    • Calderaro Giusi Elena — 122 voti
    • Oliveri Antonino — 72 voti
    • Accardi Maria Natalia — 66 voti
    • Roppolo Angelo — 46 voti
    • Grillo Piera Anna Maria — 38 voti
    • Randazzo Letizia — 32 voti
    • Ardagna Salvatore Maria — 20 voti
    • Zummo Beatrice — 19 voti
    • La Rosa Rodolfo — 18 voti
    • Zummo Rocco Salvatore — 17 voti
    • Cirlincione Antonella — 15 voti

    Coalizione / Lista n. 2 – Daniela Pirrello

    La coalizione guidata da Daniela Pirrello ha totalizzato 485 voti.

    Preferenze candidati

    • Tramonte Vito — 162 voti
    • Biondo Angela — 108 voti
    • Pecorella Vito Salvatore — 102 voti
    • Scordato Floriana — 90 voti
    • Leone Placido detto Dino — 63 voti
    • Monaco Valeria — 58 voti
    • Padronaggio Francesca — 55 voti
    • Cannata Maria Grazia — 54 voti
    • Abate Francesco — 43 voti
    • Ippolito Irene — 30 voti
    • Asaro Salvatore — 24 voti
    • Lipari Luana — 10 voti

    Coalizione / Lista n. 3 – Antonio Fazzino

    La lista collegata ad Antonio Fazzino ha raccolto 581 voti.

    Preferenze candidati

    • Bonanno Vito — 213 voti
    • Oliveri Manuela — 165 voti
    • Lipari Mary — 97 voti
    • Faraci Vincenzo — 95 voti
    • Cascio Giuseppe Alessandro — 84 voti
    • Fontana Antonella — 77 voti
    • Lanfranca Antonella — 70 voti
    • Rabbito Caterina — 65 voti
    • D’Alessandro Pierre — 40 voti
    • Stabile Francesco — 40 voti
    • Camizzi Giorgio Pio — 21 voti
    • Pellicane Lorena — 18 voti

    Coalizione / Lista n. 4 – Salvatore Sutera

    La coalizione di Salvatore Sutera è risultata la più votata con un totale di 969 voti.

    Preferenze candidati

    • Bongiorno Roberta — 288 voti
    • Zummo Stefano — 180 voti
    • Barbiera Francesca — 170 voti
    • Ferro Antonio — 160 voti
    • Cordio Salvatore — 132 voti
    • Fontana Antonio detto Mimmo — 119 voti
    • Fontana Andrea detto dott. Andrea — 106 voti
    • Pace Simona — 102 voti
    • Fontana Giusi Anna detta Giusi — 81 voti
    • Fiorino Barbara — 79 voti
    • Peluso Antonia — 73 voti
    • Claravolo Pasquale — 26 voti

    Totale voti delle liste

    • Lista n. 1 – Gianluca Navarra: 361 voti
    • Lista n. 2 – Daniela Pirrello: 485 voti
    • Lista n. 3 – Antonio Fazzino: 581 voti
    • Lista n. 4 – Salvatore Sutera: 969 voti

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