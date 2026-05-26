Comunali 2026 Gibellina, i risultati delle quattro coalizioni, i consiglieri voto per voto

di: Redazione - del 2026-05-26

A Gibellina Salvatore Sutera è stato confermato sindaco, superando gli sfidanti Giuseppe Fazzino, Daniela Pirrello e Gianluca Navarra. Per il primo cittadino uscente, medico in pensione, si tratta del terzo mandato consecutivo alla guida della città. Le divisioni tra le forze avversarie hanno finito per favorire Sutera, che si appresta così a iniziare un nuovo quinquennio amministrativo forte del consenso ottenuto alle urne.

Di seguito il riepilogo dei voti ottenuti dalle quattro coalizioni con il dettaglio delle preferenze dei candidati.

Coalizione / Lista n. 1 – Gianluca Navarra

La lista collegata a Gianluca Navarra ha ottenuto complessivamente 361 voti.

Preferenze candidati

Ciolino Vincenzo — 126 voti

Calderaro Giusi Elena — 122 voti

Oliveri Antonino — 72 voti

Accardi Maria Natalia — 66 voti

Roppolo Angelo — 46 voti

Grillo Piera Anna Maria — 38 voti

Randazzo Letizia — 32 voti

Ardagna Salvatore Maria — 20 voti

Zummo Beatrice — 19 voti

La Rosa Rodolfo — 18 voti

Zummo Rocco Salvatore — 17 voti

Cirlincione Antonella — 15 voti

Coalizione / Lista n. 2 – Daniela Pirrello

La coalizione guidata da Daniela Pirrello ha totalizzato 485 voti.

Preferenze candidati

Tramonte Vito — 162 voti

Biondo Angela — 108 voti

Pecorella Vito Salvatore — 102 voti

Scordato Floriana — 90 voti

Leone Placido detto Dino — 63 voti

Monaco Valeria — 58 voti

Padronaggio Francesca — 55 voti

Cannata Maria Grazia — 54 voti

Abate Francesco — 43 voti

Ippolito Irene — 30 voti

Asaro Salvatore — 24 voti

Lipari Luana — 10 voti

Coalizione / Lista n. 3 – Antonio Fazzino

La lista collegata ad Antonio Fazzino ha raccolto 581 voti.

Preferenze candidati

Bonanno Vito — 213 voti

Oliveri Manuela — 165 voti

Lipari Mary — 97 voti

Faraci Vincenzo — 95 voti

Cascio Giuseppe Alessandro — 84 voti

Fontana Antonella — 77 voti

Lanfranca Antonella — 70 voti

Rabbito Caterina — 65 voti

D’Alessandro Pierre — 40 voti

Stabile Francesco — 40 voti

Camizzi Giorgio Pio — 21 voti

Pellicane Lorena — 18 voti

Coalizione / Lista n. 4 – Salvatore Sutera

La coalizione di Salvatore Sutera è risultata la più votata con un totale di 969 voti.

Preferenze candidati

Bongiorno Roberta — 288 voti

Zummo Stefano — 180 voti

Barbiera Francesca — 170 voti

Ferro Antonio — 160 voti

Cordio Salvatore — 132 voti

Fontana Antonio detto Mimmo — 119 voti

Fontana Andrea detto dott. Andrea — 106 voti

Pace Simona — 102 voti

Fontana Giusi Anna detta Giusi — 81 voti

Fiorino Barbara — 79 voti

Peluso Antonia — 73 voti

Claravolo Pasquale — 26 voti

Totale voti delle liste