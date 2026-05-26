Traffico di farmaci contraffatti, maxi blitz internazionale della GdF

di: Comunicato Stampa - del 2026-05-26

Dal 10 al 23 marzo 2026 si è svolta la XVIII edizione di PANGEA, l’operazione internazionale coordinata da INTERPOL contro il traffico illecito di farmaci e prodotti sanitari. Novanta Paesi hanno partecipato ai controlli su web, social network, dark web, farmacie sospette e spedizioni postali.

A livello mondiale sono stati sequestrati oltre 6 milioni di farmaci contraffatti, per un valore superiore a 15 milioni di dollari. Le autorità hanno inoltre effettuato 269 arresti, avviato 392 indagini e chiuso circa 5.700 siti web illegali.

In Italia i controlli, coordinati da NAS, Agenzia delle Dogane, Guardia di Finanza e AIFA, si sono concentrati nei principali hub aeroportuali e postali. Sono state sequestrate quasi 20.000 unità di medicinali illegali, tra cui antiparassitari, sostanze dopanti, farmaci per la disfunzione erettile e prodotti dimagranti a base di GLP-1.

L’operazione ha inoltre portato all’avvio di nuove indagini sul traffico internazionale di medicinali e all’oscuramento di numerosi siti web illegali attivi nella vendita online di farmaci.