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2 giugno tra arte e storia con Castelvetrano da Scoprire, alla scoperta di Palazzo Sammartano e della chiesetta di Porto Salvo

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di: Redazione - del 2026-05-26

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Immagine articolo: 2 giugno tra arte e storia con Castelvetrano da Scoprire, alla scoperta di Palazzo Sammartano e della chiesetta di Porto Salvo

Martedì 2 giugno 2026 l’associazione Castelvetrano da Scoprire organizza una visita guidata alla scoperta di Palazzo Sammartano e della chiesetta di Porto Salvo.

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    • L’iniziativa si svolgerà dalle ore 10 alle 12 con appuntamento in via Garibaldi 108. Per partecipare è gradita la prenotazione contattando Giovanni al 3286139993 o Rosa al 3338522540, oppure scrivendo all’indirizzo email castelvetranodascoprire@gmail.com. Necessaria anche la compilazione della liberatoria.

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