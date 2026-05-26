  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Metal Group A3 dal 20 aprile
  • A3 Conad
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Kartodromo Triscina R2 da 15 maggio
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

Elezioni nel Trapanese: il voto punisce i giochi di palazzo

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2026-05-26

Commenti
Immagine articolo: Elezioni nel Trapanese: il voto punisce i giochi di palazzo

Le elezioni amministrative nel Trapanese segnano una chiara bocciatura dei giochi di potere e delle strategie costruite nei palazzi della politica. Da Marsala a Gibellina, fino a Campobello di Mazara, gli elettori hanno premiato candidati percepiti come espressione di cambiamento, concretezza e autonomia politica, punendo invece divisioni interne, personalismi e accordi di convenienza.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • In politica gli errori si pagano. Sembra una frase fatta, anche parecchio scontata. Nella realtà, però, è davvero così. A Marsala torna a vincere il centrosinistra e i meriti vanno equamente distribuiti, così come a Gibellina e a Campobello di Mazara.

    Andreana Patti vince perché incarna il cambiamento, ma vince anche per l’arroganza di alcuni deputati del centrodestra che, nel tentativo di fare la guerra a Massimo Grillo, finiscono per demolire tutto. Il progetto “Giulia Adamo” era debole in partenza, ma forse alcuni pezzi grossi del centrodestra locale lo sapevano già. Serviva qualcuno per limitare Grillo e costringerlo al ballottaggio, fase politica nella quale solitamente il centrodestra si ricongiunge.

  • Multimedical H7 dal 15 aprile 2026

    • A Marsala, però, non è andata così. “Ero pi futtiri e foru futtuti”. Andreana Patti vince al primo turno e manda a gambe all’aria le piccole strategie di alcuni personaggi politici. I marsalesi si sono dimostrati cittadini attenti e hanno punito questi giochi assurdi da palazzo del Settecento. Marsala infligge una sonora batosta a tutto il centrodestra e soprattutto ad alcuni deputati troppo sicuri di sé. Grillo viene distrutto proprio da chi lo aveva voluto sindaco nel 2020.

    A Gibellina, dove Salvatore Sutera si appresta a vivere il terzo mandato, si consuma un’altra “tragedia” politica. Una diatriba interna alla vecchia maggioranza finisce per dare ragione al sindaco uscente. Sutera, nonostante la sfida lanciata dagli ex alleati, vince con notevole distacco. Insomma, tra i due litiganti il terzo gode.

    Campobello di Mazara rappresenta invece una pagina politica a sé. Daniele Mangiaracina vince perché in netto contrasto con la linea Castiglione. Mangiaracina marca chiaramente il confine rispetto a chi ha gestito il Comune, mettendo in squadra persone con note distintive chiare e precise. Il neo sindaco vince con il programma, con gli assessori designati e con le sue liste. Un turno elettorale, quello trapanese, che indica chiaramente come l’elettorato condanni i giochi di palazzo e dia fiducia a chi ci mette la faccia senza ordini di scuderia.

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • Saladino Moto dal 12 maggio H2
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • a4 lisciandra
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025
  • Camagna h2
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    14 Maggio - Lettore scrive: “Pino a rischio caduta al Parco delle Rimembranze”

    12 Maggio - Il Lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino e via Mazzini: “Servono controlli”

    11 Maggio - Il lettore scrive, via Partanna tra cantieri, polvere e traffico: “Residenti esasperati”

    11 Maggio - Il lettore scrive: “A Triscina in via 5 accesso al mare improponibile per anziani, bambini e disabili”

    09 Maggio - Il lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino: “Serve più controllo”

    I più letti

    Castelvetrano, tamponamento tra Vigili del Fuoco e P.M. per scarsa visibilità da vasto incendio. In tre in Ospedale

    Messina Denaro, nuova indagine della DDA, spuntano video segreti. Così il boss seguiva la vita della famiglia durante la latitanza

    Incursione notturna in palestra: rubati alcuni oggetti e locali danneggiati

    Gli scritti del boss e l’ombra dell’avvocata: la Procura indaga sul presunto archivio custodito dal legale defunto

    Comunali 2026 Campobello, i risultati elettorali: ecco i consiglieri eletti

    Giancontieri P1