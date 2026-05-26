Comunali 2026 Campobello, i risultati elettorali: ecco i consiglieri eletti
di: Redazione - del 2026-05-26
A Campobello di Mazara si delinea la nuova composizione del Consiglio comunale dopo le elezioni amministrative che hanno sancito la vittoria del neo sindaco Daniele Mangiaracina, eletto con 3.378 voti e sostenuto dalla lista “Rinascita campobellese”.
La lista collegata al sindaco ottiene anche il premio di maggioranza, conquistando 11 seggi con un totale di 3.300 preferenze. Seconda si piazza “Insieme per Campobello”, a sostegno del candidato Piero Di Stefano, che raccoglie 2.276 preferenze e porta in consiglio 5 rappresentanti. In coda la lista “Primavera”, che sosteneva Gioacchina Catanzaro, con 573 voti.
Tra gli eletti della maggioranza spicca il risultato di Paolo Scarpinati, primo degli eletti con 605 preferenze. Entrano in consiglio anche Sabina Lazzara (602), Nicoletta Moceri (562), Giuseppina Faugiana (538), Francesco Passanante (491), Maria Moceri (322), Armando Accardo (293), Vito Trento (284), Vito Balistreri (273), Martina Panicola (275) e Susanna Mangiaracina (262).
Per la lista “Insieme per Campobello” risultano eletti, oltre a Piero Di Stefano, anche l’ex sindaco Giuseppe Castiglione con 566 preferenze, insieme a Noemi Gentile (374), Mariella Gulotta (338) e Francesco Margiotta (278).
Il voto ridisegna così la geografia politica del Consiglio comunale, con una netta maggioranza a sostegno del nuovo sindaco e un’opposizione ridotta ma significativa.