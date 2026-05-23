S. Margherita, violenta rissa tra giovani del posto ed extracomunitari. Usata una lama. Giovane in Ospedale

del 2026-05-23

Momenti di tensione nel centro di Santa Margherita Belice, dove è scoppiata una rissa in piazza tra un gruppo di giovani del posto e alcuni extracomunitari. Secondo le prime informazioni, durante il violento alterco sarebbe stata utilizzata anche un’arma da taglio. Sul luogo sono evidenti tracce di sangue e l’area è stata transennata per consentire i rilievi.

Presenti i carabinieri e la polizia municipale, impegnati nella raccolta delle testimonianze e nell’acquisizione delle immagini delle telecamere di sorveglianza degli esercizi commerciali della zona. Un giovane del posto, ferito alla testa, è stato inizialmente soccorso presso la guardia medica di Santa Margherita Belice e successivamente trasferito in ambulanza del 118 all’ospedale di Sciacca per ulteriori accertamenti.

(Fonte e foto: Il futuro dipende da te)