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Castelvetrano, saranno inaugurati mercoledi i nuovi spazi del Pronto Soccorso del “Vittorio Emanuele II”

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di: Redazione - del 2026-05-24

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Immagine articolo: Castelvetrano, saranno inaugurati mercoledi i nuovi spazi del Pronto Soccorso del “Vittorio Emanuele II”

L’ASP Trapani inaugurerà i nuovi spazi del Pronto Soccorso dell’Ospedale Vittorio Emanuele II, un intervento pensato per migliorare l’accoglienza, l’efficienza e la qualità dei servizi destinati ai cittadini del territorio.

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    • La cerimonia si svolgerà mercoledì 27 maggio 2026 alle ore 18.00 presso la struttura ospedaliera di via Marinella, a Castelvetrano. L’iniziativa rappresenta un importante passo nel percorso di potenziamento della sanità provinciale e dell’assistenza in emergenza-urgenza. All’evento parteciperà l’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Marcello Caruso, insieme alle autorità civili e sanitarie del territorio. A fare gli onori di casa sarà il commissario straordinario dell’ASP Trapani, Sabrina Pulvirenti, che sottolinea l’importanza dell’intervento per garantire ambienti più moderni, funzionali e adeguati alle esigenze dei pazienti e degli operatori sanitari.

    L’apertura dei nuovi locali del Pronto Soccorso conferma l’impegno dell’ASP Trapani verso il miglioramento delle strutture ospedaliere e il rafforzamento dei servizi sanitari sul territorio.

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