Elezioni Comunali, affluenza ore 12. Votanti in aumento a Campobello e Gibellina

di: Redazione - del 2026-05-24

Secondo i primi dati sull’affluenza alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026 nella provincia di Trapani, alle ore 12 di oggi hanno votato complessivamente 2.064 elettori su 83.484 aventi diritto, pari al 2,47%. Nel dettaglio, a Campobello di Mazara l’affluenza si attesta al 13,48%, con 1.531 votanti su 11.358 elettori.

Il dato registra un aumento del 2,79% rispetto alla precedente tornata amministrativa, quando alla stessa ora aveva votato il 10,69% degli aventi diritto. A Gibellina hanno votato invece 533 cittadini su 3.806 elettori, pari al 14%, anche in questo caso in crescita rispetto al passato: alle precedenti amministrative l’affluenza era stata del 12,40%, con un incremento dell’1,61%.