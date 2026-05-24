  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • Metal Group A3 dal 20 aprile
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • A3 Conad
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Kartodromo Triscina R2 da 15 maggio
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

Elezioni Comunali, affluenza ore 12. Votanti in aumento a Campobello e Gibellina

Resta sempre aggiornato

di: Redazione - del 2026-05-24

Commenti
Immagine articolo: Elezioni Comunali, affluenza ore 12. Votanti in aumento a Campobello e Gibellina

Secondo i primi dati sull’affluenza alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026 nella provincia di Trapani, alle ore 12 di oggi hanno votato complessivamente 2.064 elettori su 83.484 aventi diritto, pari al 2,47%.  Nel dettaglio, a Campobello di Mazara l’affluenza si attesta al 13,48%, con 1.531 votanti su 11.358 elettori.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Il dato registra un aumento del 2,79% rispetto alla precedente tornata amministrativa, quando alla stessa ora aveva votato il 10,69% degli aventi diritto.  A Gibellina hanno votato invece 533 cittadini su 3.806 elettori, pari al 14%, anche in questo caso in crescita rispetto al passato: alle precedenti amministrative l’affluenza era stata del 12,40%, con un incremento dell’1,61%.

  • Multimedical H7 dal 15 aprile 2026

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Saladino Moto dal 12 maggio H2
  • Angela Market H2 dal 12 novembre
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Camagna h2
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • a4 lisciandra
  • Shiro Sushi h2 dal 14 luglio 2025

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    14 Maggio - Lettore scrive: “Pino a rischio caduta al Parco delle Rimembranze”

    12 Maggio - Il Lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino e via Mazzini: “Servono controlli”

    11 Maggio - Il lettore scrive, via Partanna tra cantieri, polvere e traffico: “Residenti esasperati”

    11 Maggio - Il lettore scrive: “A Triscina in via 5 accesso al mare improponibile per anziani, bambini e disabili”

    09 Maggio - Il lettore scrive, rifiuti abbandonati in via San Martino: “Serve più controllo”

    I più letti

    Castelvetrano, tamponamento tra Vigili del Fuoco e P.M. per scarsa visibilità da vasto incendio. In tre in Ospedale

    Messina Denaro, perquisizioni nello studio di un’avvocatessa vicina al boss

    Messina Denaro, nuova indagine della DDA, spuntano video segreti. Così il boss seguiva la vita della famiglia durante la latitanza

    Gli scritti del boss e l’ombra dell’avvocata: la Procura indaga sul presunto archivio custodito dal legale defunto

    Nasce l’e-medical center: la nuova frontiera della sanità territoriale

    Giancontieri P1